Россия перебрасывает на фронт неподготовленных военных: Тимочко рассказал о ситуации на передовой

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сообщил, что российские войска на юге Украины сосредоточены преимущественно на удержании позиций, а не на наращивании наступательного потенциала.

Между тем украинские удары существенно ослабили логистику оккупантов, в частности в оккупированном Крыму, Черном и Азовском морях, рассказал Тимочко в эфире программы "Ранок.LIVE".

По его словам, на восточном фронте российские войска вынуждены растягивать силы и перебрасывать резервы с полигонов. Часть новобранцев проходит всего 2–3 недели подготовки.

"Этот ресурс, который забирается с полигонов, не обучен, не подготовлен. Он предназначен для того, чтобы принять на себя первый удар и быть там уничтоженным", — пояснил Тимочко.

Он отметил, что на юге противник "хорошо закрепился", но с тех пор ВСУ удалось существенно нарушить логистические пути, связывавшие юго-восточные оккупированные территории Украины с вражеским тылом.

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"Там мы нанесли им очень сильный удар. Да, эта дорога, опять же, через Мариуполь в Токмак. И второй момент: мы существенно подорвали их логистику в Азовском и Черном морях. Оттеснили российские корабли, по сути, в Новороссийск. Кроме того, в Крыму — сколько выведено инфраструктуры, которая обеспечивала российскую армию", — рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

По словам Тимочко, чтобы удерживать позиции, россиянам приходится постоянно пополнять имеющиеся там войска, и зачастую это совершенно не обученные солдаты.

"С полигонов вывозят тех, кого они призвали. А между прочим, сами россияне говорят, что у них срок обучения — 2–3 недели. Это правда, они так говорят и жалуются", — Тимочко пояснил, что на российских полигонах есть и те, кто имеет опыт, но их перемешивают с новобранцами.

Напомним, что тем временем эксперты утверждают, что РФ может напасть на одну из стран НАТО. Ведь уже сейчас Россия всё чаще испытывает терпение Европы гибридными методами, и следующим шагом может стать ограниченный военный удар по одной из стран Альянса.

Между тем 5–6 октября военнослужащие Национальных вооружённых сил Латвии обнаружили группу из 20 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу со стороны Беларуси в сопровождении вооружённых людей в масках.