РФ вдарила по цеху відомого українського бренду одягу: загинули співробітники, багато поранених

У понеділок, 5 жовтня, російські терористи завдали авіаударів по Харкову. Один із ударів припав на швейний цех відомого українського бренду верхнього одягу Mangelo.

Через кілька днів на сторінці компанії в соціальних мережах з’явилася інформація про те, що внаслідок атаки постраждало багато співробітників підприємства, зокрема керівництво, а також є загиблі.

"Люди, з якими ще кілька днів тому ми працювали пліч-о-пліч, спілкувалися, люди, які були частиною Mangelo і яких, на жаль, ми більше ніколи не побачимо. Нам досі важко збагнути, що сталося. Зараз багато наших людей перебувають у лікарнях. Ми всі в різних місцях, намагаємося оговтатися, дізнатися про стан один одного й хоча б трохи зрозуміти, як жити й працювати далі", — йдеться в повідомленні.

Російська атака знищила майже все, що було на виробництві, і зараз триває оцінка масштабів втрат. У компанії звернулися до клієнтів та партнерів і попросили трохи часу:

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"Часу, щоб прийти до тями, щоб подбати про наших поранених, щоб пережити втрату людей, які ще зовсім недавно були поруч із нами. Сьогодні є речі, які набагато важливіші за замовлення, продажі та роботи — це людські життя".

Водночас у Mangelo наголосили, що ця трагедія не зламає команду.

"Ми обов’язково станемо на ноги. Ми відновимо наше виробництво, повернемося до роботи та продовжимо справу, в яку вкладали стільки років, сил і любові. Ми ніколи не забудемо наших людей, яких втратили. Їхня праця назавжди залишається частиною історії Mangelo. Ми ще не знаємо, скільки часу нам знадобиться. Не знаємо, наскільки складним буде шлях до відновлення. Але точно знаємо одне: ми повернемося", — заявили співробітники бренду, подякувавши всім за повідомлення, підтримку, розуміння та терпіння.

Mangelo — це український бренд і фабрика-виробник жіночого та дитячого верхнього одягу, заснований у 2011 році в Харкові.

Напад на Харків 5 жовтня: що відомо

5 жовтня Харків зазнав удару щонайменше трьома керованими авіабомбами. Основний удар припав на Слобідський район міста.

Було зруйновано цивільні підприємства, зокрема швейний цех та СТО; також стався вибух поблизу п’ятиповерхівки.

Після атаки спалахнули дві великі пожежі. Загинули шестеро людей, ще двох рятувальники змогли витягнути з-під завалів живими. Постраждали 59 мирних мешканців, серед них троє дітей.

Нагадаємо, що РФ обстріляла "Бандеролями" багатоповерхівку в Харкові.

Також повідомлялося, що 28 вересня росіяни атакували багатоквартирний будинок у Харкові.