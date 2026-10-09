РФ ударила по цеху известного украинского бренда одежды: погибли сотрудники, много раненых

В понедельник, 5 октября, российские террористы атаковали авиабомбами Харьков. Один из ударов пришелся по швейному цеху известного украинского бренда верхней одежды Mangelo.

Спустя несколько дней на странице компании в соцсетях появилась информация о том, что в результате атаки пострадали много сотрудников предприятия, в том числе руководство, а также есть погибшие.

"Люди, с которыми мы еще несколько дней назад работали бок о бок, общались, люди, которые были частью Mangelo и которых, к сожалению, мы больше никогда не увидим. Нам до сих пор трудно понять, что произошло. Сейчас многие наши люди находятся в больницах. Мы все в разных местах, стараемся оправиться, узнать состояние друг друга и хотя бы немного понять, как жить и работать дальше", — говорится в сообщении.

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Российская атака уничтожила почти все, что было в производстве, и сейчас продолжается оценка масштабов потерь

В компании обратились к клиентам и партнерам и попросили немного времени:

"Времени, чтобы прийти в себя, чтобы позаботиться о наших раненых, чтобы пережить потерю людей, которые еще совсем недавно были рядом с нами. Сегодня есть вещи, которые намного важнее заказов, продаж и работ – это человеческие жизни".

Вместе с тем в Mangelo подчеркнули, что эта трагедия не сломит команду.

"Мы обязательно встанем на ноги. Мы возобновим наше производство, вернемся к работе и продолжим дело, в которое вкладывали столько лет, сил и любви. Мы никогда не забудем наших людей, которых лишились. Их труд навсегда остается частью истории Mangelo. Мы еще не знаем сколько времени нам понадобится. Не знаем, как сложным будет путь к восстановлению. Но точно знаем одно: мы вернемся", — заявили сотрудники бренда, поблагодарив всех за сообщения, поддержку, понимание и терпение.

Mangelo — это украинский бренд и фабрика-производитель женской и детской верхней одежды, основанный в 2011 году в Харькове.

Удар по Харькову 5 октября: что известно

5 октября Харьков был атакован минимум тремя управляемыми авиабомбами. Основной удар пришелся на Слободской район города.

Разрушены гражданские предприятия, в частности швейный цех и СТО, также был прилет возле пятиэтажки.

После атаки возникли два масштабных пожара. Погибли шесть человек, еще двух спасатели смогли вытащить из-под завалов живыми. Пострадали 59 мирных жителей, среди них трое детей.

Напомним, РФ обстреляла "Бандеролями" многоэтажку в Харькове.

Также сообщалось, что 28 сентября россияне атаковали многоквартирный дом в Харькове.