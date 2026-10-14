ППО на автовишках: як Москва захищається від українських дронів (відео)

Техніка, яку зазвичай бачать на ремонті ліній освітлення, стала частиною протиповітряної оборони столиці РФ разом із бійцями та ракетами на борту.

Для захисту Москви від атак українських дронів росіяни почали залучати автовишки, на яких розміщують операторів переносних зенітних ракетних комплексів. Про це повідомляє російська анонімна спільнота ВЧК-ОГПУ. За її даними, така техніка у великій кількості переміщується околицями міста.

"Автовишки використовують для розміщення на них бійців мобільних вогневих груп, які озброєні переносними зенітними ракетними комплексами "Верба" та "Игла"", — ідеться в повідомленні.

Головна перевага такого рішення — швидкість. Вишку можна розгорнути в потрібній точці щойно виникає загроза нальоту, перетворивши її на мобільну вогневу позицію.

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Паралельно в місті стало менше "Панцирів" на стаціонарних позиціях, зокрема тих, які встановлювали на дахах будинків — серед них бізнес-центр "Нордстар Тауер". У спільноті припускають, що нерухомі позиції виявилися малоефективними проти українських безпілотників.

В Москве стали использовать новую тактику защиты от БПЛА. По окраинам города в большом количестве ездят автомобильные подъемники, которые быстро в нужном месте превращаются в вышки для бойцов МОГ с ПЗРК Верба и Игла. Одновременно начали исчезать стационарные установки «Панцирей», в том числе с крыш домов. Похоже, что не передвижные расчеты Панцирей себя не оправдали. — ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) October 13, 2026

Як пише "Мілітарний", протиповітряна оборона російської столиці побудована в кілька ешелонів: її основу складають "Панцирь-С1", зенітні ракетні системи С-400 і комплекси меншої дальності "Тор". У самій Москві та навколо неї обладнано понад сотню позицій для зенітних систем, а також звели десятки спеціальних веж і споруд. До ПЗРК росіяни почали вдаватися під час масованих нальотів БПЛА — у мережі публікували відео, де таку зброю застосовують просто на вулицях, серед цивільного транспорту й людей.

Раніше повідомлялося, що майже всю ніч на 14 жовтня в російському Балакові Саратовської області лунали вибухи. Під удар могли потрапити великий центр обробки даних "Сбербанку" та металургійний завод "МЗ Балаково".

Також другу ніч підряд московські аеропорти масово перенаправляють авіарейси через атаки дронів. Мер російської столиці повідомляв про десятки безпілотників, які намагалися атакувати Москву.