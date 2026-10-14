ПВО на автовышках: как Москва защищается от украинских дронов (видео)

Техника, которую обычно можно увидеть при ремонте линий электропередач, стала частью противовоздушной обороны столицы РФ вместе с бойцами и ракетами на борту.

Для защиты Москвы от атак украинских дронов россияне начали задействовать автовышки, на которых размещают операторов переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщает российское анонимное сообщество ВЧК-ОГПУ. По его данным, такая техника в большом количестве перемещается по окраинам города.

"Автовышки используются для размещения на них бойцов мобильных огневых групп, вооруженных переносными зенитными ракетными комплексами "Верба" и "Игла"", — говорится в сообщении.

Главное преимущество такого решения — скорость. Вышку можно развернуть в нужной точке, как только возникнет угроза налета, превратив ее в мобильную огневую позицию.

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Параллельно в городе стало меньше "Панцирей" на стационарных позициях, в частности тех, которые устанавливали на крышах зданий — в том числе на бизнес-центре "Нордстар Тауэр". В сообществе предполагают, что стационарные позиции оказались малоэффективными против украинских беспилотников.

В Москве стали использовать новую тактику защиты от БПЛА. По окраинам города в большом количестве ездят автомобильные подъемники, которые быстро в нужном месте превращаются в вышки для бойцов МОГ с ПЗРК Верба и Игла. Одновременно начали исчезать стационарные установки «Панцирей», в том числе с крыш домов. Похоже, что не передвижные расчеты Панцирей себя не оправдали. — ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) October 13, 2026

Как пишет "Милитарный", противовоздушная оборона российской столицы построена в несколько эшелонов: ее основу составляют "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и комплексы меньшей дальности "Тор". В самой Москве и вокруг нее оборудовано более сотни позиций для зенитных систем, а также возведены десятки специальных башен и сооружений. К ПЗРК россияне начали прибегать во время массированных налетов БПЛА — в сети публиковали видео, где такое оружие применяют прямо на улицах, среди гражданского транспорта и людей.

Ранее сообщалось, что почти всю ночь на 14 октября в российском Балакове Саратовской области раздавались взрывы. Под удар могли попасть крупный центр обработки данных "Сбербанка" и металлургический завод "МЗ Балаково".

Кроме того, вторую ночь подряд московские аэропорты массово перенаправляют авиарейсы из-за атак дронов. Мэр российской столицы сообщил о десятках беспилотников, которые пытались атаковать Москву.