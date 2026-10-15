В Україні близько 1 млн "ухилянтів": їм потрібно ускладнити життя, — нардеп

В Україні близько 1 мільйона чоловіків ухиляються від мобілізації, і уряд має розробити законодавчі механізми, які ускладнять їм "комфортне життя".

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко. За словами парламентарія, замість того, щоб скорочувати квоти на бронювання працівників критично важливих галузей — енергетики, зв’язку та оборонно-промислового комплексу — Кабінет Міністрів повинен направити зусилля на виведення з "сірої зони" тих, хто ховається від військового обліку.

Нардеп зазначив, що за орієнтовними оцінками в країні нараховується близько 1 млн ухилянтів та майже 500 тисяч осіб, які самовільно залишили частини (СЗЧ). Попри це, такі громадяни роками продовжують вести звичний спосіб життя: оформлюють ФОП, працюють, отримують послуги в банках та користуються приватними службами доставки, зокрема "Новою поштою".

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На думку Олександра Федієнка, саме уряд як виконавчий орган має виступити з законодавчою ініціативою та обмежити доступ ухилянтів до окремих послуг банківської сфери й ЦНАПів, аби мотивувати їх стати на облік. Парламентарій наголосив, що вимивання заброньованих фахівців із підприємств, які працюють на межі можливостей, загрожує стабільності енергосистеми й зв'язку в умовах постійних російських атак.

Нагадаємо, Фокус з'ясував, чи можна не пускати ТЦК у дім, застосовувати силу та як захистити свої права.

Крім того, у ТЦК з'явилася детальна інструкція на 150 сторінок, як діяти під час мобілізації.