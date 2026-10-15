В Украине около 1 млн "уклонистов": им нужно усложнить жизнь, — народный депутат

В Украине около 1 миллиона мужчин уклоняются от мобилизации, и правительство должно разработать законодательные механизмы, которые затруднят им "комфортную жизнь".

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко. По словам парламентария, вместо того, чтобы сокращать квоты на бронирование работников критически важных отраслей — энергетики, связи и оборонно-промышленного комплекса — Кабинет Министров должен направить усилия на вывод из "серой зоны" тех, кто скрывается от воинского учета.

Депутат отметил, что, по ориентировочным оценкам, в стране насчитывается около 1 млн уклонистов и почти 500 тысяч человек, самовольно покинувших воинские части (СОЧ). Несмотря на это, такие граждане годами продолжают вести привычный образ жизни: оформляют ИП, работают, получают услуги в банках и пользуются частными службами доставки, в частности "Новой почтой".

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По мнению Александра Федиенко, именно правительство как исполнительный орган должно выступить с законодательной инициативой и ограничить доступ уклоняющихся от уплаты налогов к отдельным услугам банковской сферы и ЦНАП, чтобы мотивировать их встать на учет. Парламентарий подчеркнул, что утечка востребованных специалистов с предприятий, работающих на пределе возможностей, угрожает стабильности энергосистемы и связи в условиях постоянных российских атак.

Напомним, что Фокус выяснил, можно ли не впускать ТЦК в дом, применять силу и как защитить свои права.

Кроме того, в ТЦК появилась подробная инструкция объемом 150 страниц о том, как действовать во время мобилизации.