Про Patriot, стосунки з Трампом та Starlink: Зеленський відповів на головні питання ЗМІ

Мінімальна необхідна кількість ракет для Patriot, необхідних Україні, є у партнерів, заявив у Брюсселі президент Володимир Зеленський. Він також повідомив, що з Трампом йому домовлятись простіше, ніж з Путіним.

Під час брифінгу для преси, про який повідомляють Укрінформ та РБК-Україна, Володимир Зеленський визнав великий дефіцит ракет PAC-2 і PAC-3 для систем Patriot і заявив, що Україна не є пріоритетом у їх розподілі. Водночас він упевнений, що Європа має достатньо таких ракет, щоб Україна пройшла зиму.

"Зараз є великий дефіцит. Більшість PAC-2 і PAC-3 вже довгий час віддається на Близький Схід. Це не є якимось секретом — ми не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC-2 і PAC-3", — сказав президент.

Він пояснив, що Україна отримує ракети від США за програмою PURL, яку фінансують європейські країни. Але не лише звідти: Київ працює з Європою та іншими партнерами й збирає, за його словами, "дві-п'ять-десять — скільки зможемо домовитися".

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"Ніхто не розраховує, що на збиття однієї балістичної ракети від РФ будуть використовувати дві ракети, як це стандартно йде… Ми говоримо "один до одного", про мінімальні дефіцитні речі, які нам потрібні. Якщо чесно, цей пакет є у всіх лідерів", — сказав глава держави.

Чи вистачить ракет на зиму

Зеленський розповів, що поінформував європейських представників про мінімальну кількість ракет, потрібну Україні. У зимовому пакеті підтримки йдеться передусім про PAC-2 і PAC-3.

На запитання, чи достатньо їх у Європі, він відповів "так". Точної кількості, за його словами, він поки не знає. Президент підкреслив, що все це фінансує Європа: "це не безплатно і це не подарунки". Водночас він подякував за кількість ракет, яку Україна може отримати через PURL.

Також Зеленський сказав, що очікує спільного з європейцями виробництва власної протибалістичної системи FREJA.

"Дай Боже успіху інженерам десятків країн, ми здолаємо цей технологічний бар'єр і зробимо свою антибалістичну систему. Підкреслю, що вона повинна бути швидкою у виробництві, дешевшою. Ми нею, безумовно, поділимось з усіма нашими європейськими партнерами й не тільки, тими, кому потрібен цей захист, потрібна відповідна безпека", — сказав він.

Starlink і розвіддані

Україна використовує Starlink для перехоплення реактивних "Шахедів", ударів по військових цілях на окупованих територіях, а також для доставлення дронами води та їжі військовим, розповів президент. За його словами, зниження швидкості завадило збивати частину дронів. Наразі швидкість зросла, але ще не повернулася до попереднього рівня.

Зеленський також зазначив, що йдеться не про заміну Starlink, але Україна працює з іншими партнерами, зокрема з Францією, над альтернативою.

Розвіддані Україна отримує від десятків країн, а інформацію про пуски балістики — від США, додав він.

Дизельна угода, активи РФ і переговори

Зеленський заявив, що Україна не знала заздалегідь про домовленості США та Росії щодо дизельного пального. За його словами, він пропонував енергетичне перемир'я, а якщо його не буде — просив надати антибалістичні ракети для захисту енергетики.

Говорячи про заморожені активи РФ, президент зазначив, що Росія прагне їх повернути, тому важливо не допустити її впливу на відповідні рішення. Українська команда постійно контактує з американською, сказав Зеленський. За його словами, найближчими днями сторони можуть домовитися про зустріч.

Відповідаючи на слова Трампа про те, що з Зеленським домовлятися важче, ніж із Путіним, президент сказав: "А мені з Трампом легше, ніж з Путіним", — сказав український лідер.

Раніше у Брюсселі Володимир Зеленський заявив, що дуже скоро Україна має отримати додаткові винищувачі F-16 від Бельгії. Це станеться до кінця поточного року.

А CNN повідомило про порожні склади для Patriot в Україні. За словами співрозмовника каналу, "майже всі балістичні ракети з останнього удару не були перехоплені через відсутність ракет-перехоплювачів".