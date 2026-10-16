О Patriot, отношениях с Трампом и Starlink: Зеленский ответил на главные вопросы СМИ

Минимальное необходимое количество ракет для системы Patriot, в которых нуждается Украина, имеется у партнеров, заявил в Брюсселе президент Владимир Зеленский. Он также сообщил, что с Трампом ему договориться проще, чем с Путиным.

В ходе брифинга для прессы, о котором сообщают "Укринформ" и "РБК-Украина", Владимир Зеленский признал значительный дефицит ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot и заявил, что Украина не является приоритетом при их распределении. В то же время он уверен, что у Европы достаточно таких ракет, чтобы Украина пережила зиму.

"Сейчас наблюдается значительный дефицит. Большая часть PAC-2 и PAC-3 уже давно поставляется на Ближний Восток. Это не секрет — мы не являемся приоритетом номер один в плане выделения PAC-2 и PAC-3", — сказал президент.

Он пояснил, что Украина получает ракеты от США в рамках программы PURL, которую финансируют европейские страны. Но не только оттуда: Киев сотрудничает с Европой и другими партнерами и собирает, по его словам, "две-пять-десять — сколько сможем договориться".

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"Никто не рассчитывает, что для сбивания одной баллистической ракеты из РФ будут использовать две ракеты, как это обычно бывает… Мы говорим "один к одному", о минимальных дефицитных вещах, которые нам нужны. Если честно, такой пакет есть у всех лидеров", — сказал глава государства.

Хватит ли ракет на зиму

Зеленский рассказал, что проинформировал европейских представителей о минимальном количестве ракет, необходимом Украине. В зимнем пакете поддержки речь идет прежде всего о PAC-2 и PAC-3.

На вопрос, достаточно ли их в Европе, он ответил "да". Точного количества, по его словам, он пока не знает. Президент подчеркнул, что всё это финансирует Европа: "Это не бесплатно и это не подарки". В то же время он поблагодарил за количество ракет, которое Украина может получить через PURL.

Кроме того, Зеленский заявил, что рассчитывает на совместное с европейцами производство собственной противоракетной системы FREJA.

"Да поможет Бог инженерам десятков стран, мы преодолеем этот технологический барьер и создадим собственную противоракетную систему. Подчеркну, что она должна быть быстрой в производстве и более дешевой. Мы ею, безусловно, поделимся со всеми нашими европейскими партнерами и не только с ними, с теми, кому нужна эта защита, нужна соответствующая безопасность", — сказал он.

Starlink и разведывательные данные

Украина использует Starlink для перехвата реактивных "Шахедов", нанесения ударов по военным целям на оккупированных территориях, а также для доставки дронами воды и еды военным, рассказал президент. По его словам, снижение скорости помешало сбить часть дронов. Сейчас скорость возросла, но еще не вернулась к прежнему уровню.

Зеленский также отметил, что речь идет не о замене Starlink, но Украина работает с другими партнерами, в частности с Францией, над альтернативным решением.

Разведывательные данные Украина получает от десятков стран, а информацию о баллистических запусках — от США, добавил он.

Соглашение по дизельному топливу, активы РФ и переговоры

Зеленский заявил, что Украина заранее не знала о договоренностях между США и Россией по поводу дизельного топлива. По его словам, он предлагал энергетическое перемирие, а если его не будет — просил предоставить противоракетные ракеты для защиты энергетики.

Говоря о замороженных активах РФ, президент отметил, что Россия стремится их вернуть, поэтому важно не допустить её влияния на соответствующие решения. Украинская команда постоянно поддерживает контакты с американской, сказал Зеленский. По его словам, в ближайшие дни стороны могут договориться о встрече.

Отвечая на слова Трампа о том, что с Зеленским договориться сложнее, чем с Путиным, президент сказал: "А мне с Трампом легче, чем с Путиным", — заявил украинский лидер.

Ранее в Брюсселе Владимир Зеленский заявил, что совсем скоро Украина должна получить дополнительные истребители F-16 от Бельгии. Это произойдет до конца текущего года.

А CNN сообщило о пустых складах для Patriot в Украине. По словам собеседника канала, "почти все баллистические ракеты из последнего удара не были перехвачены из-за отсутствия ракет-перехватчиков".