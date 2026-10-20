Дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції в Росії: спалахнула масштабна пожежа (відео)

Безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Нікольське" поблизу російського Мічурінська. На об’єкті виникла пожежа, а місцеві жителі повідомляють про займання резервуара з дизельним пальним.

Про атаку 20 жовтня повідомив моніторинговий канал Exilenova+.

За його даними, Мічурінськ перебував під атакою протягом кількох годин.

Спочатку було невідомо, що саме горить. О 6:37 канал уточнив, що пожежа виникла на станції “Нікольське”. Пізніше з’явилися нові відеозаписи з місця події.

За повідомленнями місцевих жителів, вогонь охопив резервуар із дизельним пальним. Інформації про масштаби пожежі в наданому матеріалі немає.

Що відомо про станцію “Нікольське”

Лінійна виробничо-диспетчерська станція “Нікольське” розташована в Тамбовській області Росії та входить до структури АТ “Транснефть — Дружба”. Об’єкт працює з 1964 року й використовується для транспортування та зберігання нафти й нафтопродуктів.

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Станція пов’язана з магістральними трубопроводами, зокрема нафтопроводом “Дружба”. За даними галузевого видання Argus, через такі об’єкти транспортують дизельне пальне з нафтопереробних заводів для подальшого розподілу та відвантаження.

У травні 2026 року на станції ввели в експлуатацію нову систему автоматичного регулювання тиску нафти. Вона забезпечує регулювання тиску на виході з об’єкта для подальшого транспортування трубопроводом.

Раніше повідомлялося, що Трамп не визнав порушення Росією “енергетичного перемир’я” після ударів по українських енергетичних об’єктах і не став звинувачувати Москву.

Також стало відомо, що оголошена Трампом домовленість наразі передбачає лише взаємну відмову сторін від атак на нафтопереробні заводи. У Білому домі вважають, що українські удари по російських НПЗ насамперед погіршують відносини Трампа з Володимиром Зеленським, а не завдають шкоди самій Росії.