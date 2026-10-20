Дроны ударили по нефтеперекачивающей станции в России: вспыхнул масштабный пожар (видео)

Беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Никольское" недалеко от российского города Мичуринска. На объекте возник пожар, а местные жители сообщают о возгорании резервуара с дизельным топливом.

Об атаке 20 октября сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

По его данным, Мичуринск подвергался обстрелу в течение нескольких часов.

Сначала было неизвестно, что именно горит. В 6:37 канал уточнил, что пожар возник на станции "Никольское". Позже появились новые видеозаписи с места происшествия.

По сообщениям местных жителей, огонь охватил резервуар с дизельным топливом. Информации о масштабах пожара в предоставленном материале нет.

Что известно о станции "Никольское"

Линейная производственно-диспетчерская станция "Никольское" расположена в Тамбовской области России и входит в структуру АО "Транснефть — Дружба". Объект работает с 1964 года и используется для транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов.

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Станция подключена к магистральным трубопроводам, в частности к нефтепроводу "Дружба". По данным отраслевого издания Argus, через такие объекты транспортируется дизельное топливо с нефтеперерабатывающих заводов для дальнейшего распределения и отгрузки.

В мае 2026 года на станции ввели в эксплуатацию новую систему автоматического регулирования давления нефти. Она обеспечивает регулирование давления на выходе с объекта для дальнейшей транспортировки по трубопроводу.

Ранее сообщалось, что Трамп не признал нарушение Россией "энергетического перемирия" после ударов по украинским энергетическим объектам и не стал обвинять Москву.

Также стало известно, что объявленная Трампом договоренность на данный момент предусматривает лишь взаимный отказ сторон от атак на нефтеперерабатывающие заводы. В Белом доме считают, что украинские удары по российским НПЗ в первую очередь ухудшают отношения Трампа с Владимиром Зеленским, а не наносят ущерб самой России.