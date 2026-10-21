Масова атака дронів на Україну: кількість загиблих зросла, постраждало немовля (фото)

Вночі 21 жовтня Росія продовжила терор проти мирних жителів України, запустивши крилаті ракети "Іскандер-К", а також 186 ударних дронів різних типів, з яких 88 — реактивні.

Незважаючи на те, що українська ППО збила та знешкодила 150 безпілотників, влучання засобів повітряного ураження зафіксовано у 27 місцях, а падіння уламків — у 13, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Київ та Київська область

Цієї ночі українська столиця знову зазнала комбінованого ракетно-дронового удару. Зафіксовано влучання безпілотника у квартири на 20-му поверсі 24-поверхового будинку у Святошинському районі. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вже відомо про двох загиблих.

Ще двоє людей отримали поранення. Їх госпіталізували.

Безпілотник врізався в будинок на рівні 20-го поверху в Києві Фото: ДСНС

У Солом’янському районі БпЛА влучив у об’єкт транспортної інфраструктури, через що виникла пожежа. Також зафіксовано випадки влучень у Деснянському районі, де дрон впав на припарковані автомобілі.

Видео дня

Після обстрілу в деяких районах Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів за вказівкою "Укренерго" почали застосовувати екстрені відключення електроенергії.

У Київській області внаслідок атаки загинув чоловік. Трагедія сталася в Бучанському районі, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Ще одна людина госпіталізована з травмами.

Чиновник додав, що після удару спалахнула пожежа у виробничому приміщенні та гуртожитку.

Полтава та Полтавська область

У обласному центрі ворожі безпілотники впали у двох місцях. Пошкоджено адміністративну будівлю та складські приміщення, повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

У Полтаві пошкоджено адміністративну будівлю Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У Кременчуці дрон влучив у п'ятий корпус Національного університету ім. М. Остроградського. На п'ятому поверсі спалахнула пожежа. За інформацією Полтавської обласної прокуратури, ворог, імовірно, застосував для удару "Герань-4".

Фото: Соцмережi

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Двоє людей отримали травми, зокрема 16-річна дівчина, у якої діагностували струс головного мозку та контузію. У момент удару вона перебувала на зупинці громадського транспорту. Охоронниця університету зазнала гострої стресової реакції.

Також повідомляється, що вибухова хвиля вибила вікна в міському Палаці культури.

У палаці культури в Кременчуці вибиті вікна Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Харківська область

Російські терористи завдали удару по приватному сектору селища Коротичі. Зруйновано та пошкоджено 13 приватних будинків, а також господарські будівлі, повідомили в ДСНС.

У результаті масштабного російського нападу загинули двоє людей — 81-річна жінка та 83-річний чоловік, ще 11 осіб отримали поранення, серед них двоє дітей — двомісячний хлопчик та восьмирічна дівчинка.

Незважаючи на загрозу повторних ударів, у місцях атак працювали рятувальники, сапери, кінологи та офіцери-рятувальники громади.

У Харкові вранці 21 жовтня росіяни двічі завдали ударів безпілотниками по Основ’янському району міста. Мер Ігор Терехов повідомив, що інформація про наслідки уточнюється. Раніше під атакою опинився Новобаварський район.

За добу російські терористи пошкодили багатоквартирний будинок та 10 приватних будинків, два автомобілі та цивільне підприємство, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окрім приватних будинків, у регіоні зафіксовано влучання та руйнування дитячого садка, агропідприємства, свиноферми, складів та магазинів.

Під атакою також опинилися Чернігівська, Львівська, Херсонська та Черкаська області України.

У Львівській області відомо про двох постраждалих

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ частина Києва залишилася без електроенергії.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки РФ було пошкоджено будівлю НКРЕКУ в Києві.