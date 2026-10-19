Під удар потрапив енергетичний регулятор: атака РФ пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві (фото)

Орган, який встановлює тарифи на електроенергію та комунальні послуги, опинився серед постраждалих об'єктів столиці.

Будівля НКРЕКП у Києві отримала пошкодження внаслідок чергової російської балістичної атаки в ніч на 19 жовтня. Про це повідомили в самій комісії.

Ніхто з працівників регулятора не постраждав, а руйнування там називають некритичними. НКРЕКП продовжує працювати у штатному режимі й виконувати покладені на неї функції.

Будівлю НКРЕКП пошкодило в ніч на 19 жовтня

Варто зазначити, що НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Вона має статус незалежного державного колегіального органу й водночас постійно діючого центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Комісію створили 27 серпня 2014 року, очолює її Юрій Власенко.

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Будівлю НКРЕКП пошкодило в ніч на 19 жовтня

Раніше повідомлялося, що під ракетами опинилися не лише енергообʼєкти – пошкодження дісталися клініці, школі, станції метро та житловим будинкам у столиці й на Київщині. Про перший удар балістикою американська розвідка не попередила.

Також відомо, що Київ і область у ніч на 19 жовтня знову потрапили під масований обстріл: у столиці та регіоні зафіксували численні руйнування, є постраждалі, двоє людей загинули.

Крім цього, США передають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів для Patriot щомісяця – приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Джо Байдена. Про це казав Володимир Зеленський.