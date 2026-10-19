Под удар попал энергетический регулятор: атака РФ повредила здание НКРЭКУ в Киеве (фото)

Орган, устанавливающий тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги, оказался в числе пострадавших объектов столицы.

Здание НКРЭКУ в Киеве получило повреждения в результате очередной российской ракетной атаки в ночь на 19 октября. Об этом сообщили в самой комиссии.

Никто из сотрудников регулятора не пострадал, а повреждения здания называют некритическими. НКРЭКУ продолжает работать в штатном режиме и выполнять возложенные на нее функции.

Здание НКРЭКП было повреждено в ночь на 19 октября

Стоит отметить, что НКРЭКУ — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Она имеет статус независимого государственного коллегиального органа и одновременно постоянно действующего центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. Комиссия была создана 27 августа 2014 года, возглавляет ее Юрий Власенко.

Видео дня

Здание НКРЭКП было повреждено в ночь на 19 октября

Ранее сообщалось, что под обстрелом оказались не только энергетические объекты — повреждения затронули клинику, школу, станцию метро и жилые дома в столице и в Киевской области. Американская разведка не предупредила о первом ракетном ударе.

Также известно, что Киев и область в ночь на 19 октября вновь подверглись массированному обстрелу: в столице и регионе зафиксированы многочисленные разрушения, есть пострадавшие, двое человек погибли.

Кроме того, США ежемесячно поставляют Украине всего 12 ракет-перехватчиков для системы "Патриот" — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена. Об этом говорил Владимир Зеленский.