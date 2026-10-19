Под удар попал энергетический регулятор: атака РФ повредила здание НКРЭКУ в Киеве (фото)
Орган, устанавливающий тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги, оказался в числе пострадавших объектов столицы.
Здание НКРЭКУ в Киеве получило повреждения в результате очередной российской ракетной атаки в ночь на 19 октября. Об этом сообщили в самой комиссии.
Никто из сотрудников регулятора не пострадал, а повреждения здания называют некритическими. НКРЭКУ продолжает работать в штатном режиме и выполнять возложенные на нее функции.
Стоит отметить, что НКРЭКУ — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Она имеет статус независимого государственного коллегиального органа и одновременно постоянно действующего центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. Комиссия была создана 27 августа 2014 года, возглавляет ее Юрий Власенко.
Ранее сообщалось, что под обстрелом оказались не только энергетические объекты — повреждения затронули клинику, школу, станцию метро и жилые дома в столице и в Киевской области. Американская разведка не предупредила о первом ракетном ударе.
Также известно, что Киев и область в ночь на 19 октября вновь подверглись массированному обстрелу: в столице и регионе зафиксированы многочисленные разрушения, есть пострадавшие, двое человек погибли.
Кроме того, США ежемесячно поставляют Украине всего 12 ракет-перехватчиков для системы "Патриот" — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена. Об этом говорил Владимир Зеленский.