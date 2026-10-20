Чотири райони без світла: внаслідок атаки РФ частина Києва залишилися без електроенергії

Внаслідок атаки без електропостачання частково залишилися Шевченківський, Святошинський, Солом'янський і Печерський райони.

Увечері 20 жовтня в Шевченківському районі Києва зафіксували влучання в енергетичний об'єкт. Через проблеми з напругою частково зупинялося метро, а в окремих районах столиці зникло світло. Про влучання повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі влучання в один з енергообʼєктів. Екстрені служби прямують на місце", – написав він.

За інформацією телеграм-каналу "єСвітло Київ", електропостачання в місті зникло частково, а попередньою причиною називають саме атаку на енергообʼєкт. Без світла залишилися частини Шевченківського, Святошинського, Солом'янського та Печерського районів, повідомляє ДТЕК.

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Раніше повідомлялося, що цього ж дня після нової хвилі російських ударів, київський метрополітен повністю припиняв роботу через зниження напруги.

Також у Києві пролунали вибухи в районі Північного мосту. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що звідти було видно стовп диму, проте сам міст не постраждав.

Крім цього, Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання київською міською владою необхідних кроків у межах планів стійкості. Президент також повідомив про значні пошкодження енергомереж після російських ударів і нові завдання для українських військових на Донеччині.

Зокрема Північний міст під час денної атаки дронів на Київ 20 жовтня не постраждав — про це запевнили в Київській міській державній адміністрації. У соцмережах водночас писали про карети швидкої, які прямували до точки удару, однак влада не повідомила ні про постраждалих, ні про характер руйнувань поблизу споруди, що з'єднує Оболонь із Дніпровським та Деснянським районами столиці.