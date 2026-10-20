Четыре района без света: в результате атаки РФ часть Киева осталась без электроэнергии

В результате атаки частично остались без электроснабжения Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы.

Вечером 20 октября в Шевченковском районе Киева зафиксировали попадание в энергетический объект. Из-за проблем с напряжением частично остановилось метро, а в отдельных районах столицы отключилось электричество. О попадании сообщил мэр Виталий Кличко.

"В Шевченковском районе произошло попадание в один из энергообъектов. Экстренные службы направляются на место", — написал он.

По информации Telegram-канала "єСвітло Київ", электроснабжение в городе было частично прервано, а в качестве предварительной причины называют именно атаку на энергообъект. Без света остались части Шевченковского, Святошинского, Соломенского и Печерского районов, сообщает ДТЭК.

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Ранее сообщалось, что в тот же день, после новой волны российских ударов, киевский метрополитен полностью прекратил работу из-за падения напряжения.

Кроме того, в Киеве раздались взрывы в районе Северного моста. Местные Telegram-каналы сообщали, что оттуда был виден столб дыма, однако сам мост не пострадал.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил о практически полном невыполнении киевскими городскими властями необходимых мер в рамках планов обеспечения устойчивости. Президент также сообщил о значительных повреждениях энергосетей в результате российских ударов и о новых задачах для украинских военных в Донецкой области.

В частности, Северный мост не пострадал во время дневной атаки дронов на Киев 20 октября — об этом заверили в Киевской городской государственной администрации. В соцсетях при этом писали о машинах скорой помощи, которые направлялись к месту удара, однако власти не сообщили ни о пострадавших, ни о характере разрушений вблизи сооружения, соединяющего Оболонь с Днепровским и Деснянским районами столицы.