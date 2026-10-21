Массовая атака дронов на Украину: количество погибших выросло, пострадал младенец (фото)

Ночью 21 октября Россия продолжила террор мирных жителей Украины, запустив крылатые ракеты "Искандер-К", а также 186 ударных дронов разных типов, из которых 88 — реактивные.

Несмотря на то, что украинская ПВО сбила и подавила 150 беспилотников, попадание средств воздушного поражения зафиксировано на 27 локациях, а падение обломков — на 13, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Киев и Киевская область

Украинская столица этой ночью снова подверглась комбинированной ракетно-дроновой атаке. Зафиксировано попадание беспилотника в квартиры на 20 этаже 24-этажного дома в Святошинском районе. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что уже известно о двух погибших.

Еще два человека ранены. Их госпитализировали.

Беспилотник врезался в дом на уровне 20 этажа в Киеве Фото: ГСЧС

В Соломенском районе БпЛА попал в объект транспортной инфраструктуры, из-за чего возник пожар. Также прилеты зафиксированы в Деснянском районе, где дрон упал на припаркованные авто.

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После обстрела в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов по команде "Укрэнерго" начали применять экстренные отключения электричества.

В Киевской области в результате атаки погиб мужчина. Трагедия произошла в Бучанском районе, сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Еще один человек госпитализирован с травмами.

Чиновник добавил, что после удара начался пожар в производственном помещении и общежитии.

Полтава и Полтавская область

В областном центре вражеские беспилотники упали на двух локациях. Повреждено админздание и складские помещения, сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч.

В Полтаве повреждено админздание Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Кременчуге дрон попал пятый корпус национального университета им. М. Остроградского. Возник пожар на пятом этаже. По информации Полтавской областной прокуратуры, враг, предположительно, применил для удара "Герань-4".

Фото: Соцсети

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Травмированы два человека, в том числе 16-летняя девушка, у которой диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. В момент удара она была на остановке общественного транспорта. Охранница университета получила острую реакцию на стресс.

Также сообщается, что взрывной волной выбило окна в городском Дворце культуры.

Во дворце культуры в Кременчуге выбиты окна Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Харьковская область

Российские террористы ударили по частному сектору поселка Коротичи. Разрушены и повреждены 13 частных домов, а также хозяйственные постройки, рассказали в ГСЧС.

В результате массированной российской атаки погибли два человека — 81-летняя женщина и 83-летний мужчина, еще 11 пострадали, среди них двое детей — двухмесячный мальчик и восьмилетняя девочка.

Несмотря на угрозу повторных ударов, на местах атак работали спасатели, саперы, кинологи и офицеры-спасатели общины.

В Харькове утром 21 октября россияне дважды ударили беспилотниками по Основянскому району города. Мэр Игорь Терехов написал, что информация о последствиях уточняется. Ранее под атакой был Новобаварский район.

Всего за сутки российские террористы повредили многоквартирный и 10 частных домов, два авто и гражданское предприятие, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме частных домов, в регионе зафиксированы попадания и разрушения детсада, агропредприятия, свинофермы, склады, магазины.

Под атакой также были Черниговская, Львовская, Херсонская, Черкасская области Украины.

Во Львовской области известно о двух пострадавших

Напомним, в результате атаки РФ часть Киева осталась без электроэнергии.

Также сообщалось, что атака РФ повредила здание НКРЭКУ в Киеве.