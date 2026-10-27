"Герасимов підтвердив": Меланія Трамп заявила про розширення зони перемир"я в районі Олешок

У ході гуманітарної операції в Олешках Херсонської області зона локального перемир’я була розширена.

Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що режим тиші, оголошений з третьої години ночі 27 жовтня до 1 листопада в Олешках, поширено за межі міста. Про це вона написала в Х:

"Терміни було перенесено на два дні раніше запланованого графіку, щоб забезпечити безпеку цивільного населення та сприяти доставці надзвичайно важливої гуманітарної допомоги. Географічна зона припинення вогню була розширена за межі Олешок у Херсонській області, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних конвоїв".

За її словами, цю інформацію підтвердив начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал Валерій Герасимов.

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Евакуація з Олешок: куди повезуть українців

Мешканці окупованих Олешок у Херсонській області, які погодяться на евакуацію під час локального перемир’я, спочатку будуть доставлені до окупованого Криму або Росії.

Звідти вони зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію, повідомляє Financial Times з посиланням на співрозмовників, обізнаних із ходом переговорів. За інформацією видання, окупаційна сторона не надала прямого гуманітарного коридору до їхньої рідної країни.

29 жовтня до міста будуть направлені автобуси для евакуації. Тим, хто не захоче виїжджати, буде надано гуманітарну допомогу.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський уже висловив побоювання щодо того, що РФ може використати евакуацію цивільного населення для пропаганди. В інтерв’ю ТСН він зазначив, що російська сторона може вибірково розміновувати дороги, щоб мешканці Олешок могли виїхати переважно в бік Росії, а не на підконтрольну Україні територію.

"Наші люди та суспільство мають бути готові до того, що росіяни будуть подавати це так: "Ось ми бачимо тисячу людей, які дуже хочуть до Росії, а ось ці фашисти їх обстрілювали", — заявив він.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 17:30 вівторка, 27 жовтня, режим тиші в Олешках дотримується відповідно до домовленостей.

"Жодного порушення режиму припинення вогню з обох сторін зафіксовано не було. Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп. Сподіваюся, що надалі все триватиме згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти мирним громадянам, які так чекають на допомогу в Олешках", — написав він.

До війни в Олешках проживало близько 24 тисяч осіб. Місто було окуповане на початку повномасштабного вторгнення РФ. У 2023 році руйнування росіянами Каховської гідроелектростанції та греблі спричинило масштабну повінь, що призвело до загибелі сотень місцевих жителів.

Місто перетворилося на прифронтову зону, де люди страждають від голоду, нестачі ліків, електроенергії, опалення та водопостачання.

Нагадаємо, що Лубінець закликав повідомляти про людей, які потребують допомоги.

Також повідомлялося, що ще до введення режиму тиші українські захисники доставили продукти та іграшки дітям в Олешках.