"Герасимов подтвердил": Мелания Трамп заявила о расширении зоны перемирия в районе Олешек

В ходе гуманитарной операции в Олешках Херсонской области зона локального перемирия была увеличена.

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что режим тишины, объявленный с трех часов ночи 27 октября по 1 ноября в Олешках расширен за пределы города. Об этом она написала в Х:

"Сроки были перенесены на два дня раньше запланированного графика, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения и способствовать доставке критически важной гуманитарной помощи. Географическая зона прекращения огня была расширена за пределы Олешек в Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев".

По ее словам, информацию подтвердил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал Валерий Герасимов.

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Эвакуация из Олешек: куда повезут украинцев

Жители оккупированных Олешек Херсонской области, которые согласятся на эвакуацию во время локального перемирия, сначала будут доставлены в оккупированный Крым или Россию.

Уже оттуда они смогут возвратиться на подконтрольную Украине территорию, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, осведомленных о ходе переговоров. По информации издания, оккупационная сторона не предоставила прямой гуманитарный коридор в их родную страну.

29 октября в город будут отправлены автобусы для эвакуации. Тем, кто не захочет выезжать, предусмотрена доставка гуманитарной помощи.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский уже выразил опасения по поводу того, что РФ может использовать эвакуацию гражданских для пропаганды. В интервью ТСН он сказал, что российская сторона может избирательно разминировать дороги, чтобы жители Олешек могли уехать преимущественно в сторону России, а не на подконтрольную Украине территорию.

"Наши люди и общество должны быть готовы к тому, что россияне это будут преподносить так: "Вот мы видим тысячу людей, которые очень хотят в Россию, а вот эти фашисты их обстреливали", — заявил он.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на 17:30 вторника, 27 октября, режим тишины в Олешках соблюдается в соответствии с договоренностями.

"Никакое нарушение режима прекращения огня не зафиксировано с обеих сторон. Гуманитарную миссию мы проводим совместно с Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации Первой леди США Мелании Трамп. Надеюсь, что в дальнейшем будет продолжаться все согласно согласованному плану и нам удастся помочь мирным гражданам, которые так ожидают помощи в Олешках", — написал он.

До войны в Олешках проживали около 24 тысяч человек. Город был оккупирован в начале полномасштабного вторжения РФ. В 2023 году разрушение россиянами Каховской гидроэлектростанции и плотины повлекло за собой масштабное наводнение, что привело к гибели сотен местных жителей.

Город превратился в прифронтовую зону, где люди страдают от голода, отсутствия лекарства, электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Напомним, Лубинец призвал сообщать о людях, нуждающихся в помощи.

Также сообщалось, что как украинские защитники еще до режима тишины доставили продукты и игрушки детям в Олешках.