Месяцы без света, воды и лекарств: в Олешках началась гуманитарная операция

В оккупированных Олешках стартовала гуманитарная миссия, в связи с которой в районе её проведения объявили двустороннее прекращение огня. Координировать процесс на месте будет омбудсмен Дмитрий Лубинец — город уже несколько месяцев обходится без света, газа и регулярных поставок продуктов.

В городе Олешки, которое находится под оккупацией с 2022 года, началась гуманитарная миссия, а в районе её проведения объявлено двустороннее прекращение огня. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

Координировать процесс на месте будет уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он уже выехал в район проведения операции и находится в постоянном контакте с руководством государства.

"Крайне важно, чтобы эта миссия по спасению наших людей прошла успешно и безопасно", — отмечается в заявлении. Всем, кто принял участие в проведении и обеспечении операции, выразили благодарность.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках — что известно

Олешки оказались на грани гуманитарной катастрофы. Регулярные поставки продуктов прекратились ещё несколько месяцев назад, в городе остро не хватает еды, питьевой воды и медикаментов, а без электричества и газа жители лишились базовых условий для жизни. Ситуацию осложняют заминированные дороги и постоянная угроза обстрелов.

Последние пять месяцев люди выживают благодаря домашней консервации, собственным огородам и единичным грузам, которые сбрасывают беспилотники. Именно с помощью дронов Украина доставляет гуманитарную помощь, однако переломить ситуацию таким образом невозможно.

Город и окружающие села полностью блокированы российскими войсками. Оккупация длится более четырёх с половиной лет — с первых дней полномасштабного вторжения, но положение ухудшалось постепенно и только в 2026 году переросло в блокаду и голод, о которых начали говорить за рубежом.

О договоренности о временном прекращении огня в Олешках 23 октября заявила первая леди США Мелания Трамп, которая называет себя посредником в этих переговорах, как сообщил Белый дом. По её словам, локальное перемирие для эвакуации гражданских лиц должно было начаться 29 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что ситуация в Олешках стала предметом переговоров со Стивом Виткоффом, а член украинской делегации пообещал положительные изменения уже на следующей неделе.

Также сообщалось, что в гуманитарной ловушке в городе оказались 47 детей. Чтобы привлечь внимание к их спасению, вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку.