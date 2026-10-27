Місяці без світла, води й ліків: в Олешках розпочали гуманітарну операцію

В окупованих Олешках стартувала гуманітарна місія, задля якої в районі її проведення оголосили двостороннє припинення вогню. Координувати процес на місці буде омбудсмен Дмитро Лубінець — місто вже кілька місяців живе без світла, газу та регулярних поставок продуктів.

У місті Олешки, яке знаходиться під окупацією з 2022 року, розпочалася гуманітарна місія, а в районі її проведення оголошено двостороннє припинення вогню. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов.

Координувати процес на місці буде Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він уже виїхав до району операції й перебуває в постійному контакті з керівництвом держави.

"Критично важливо, щоб ця місія з порятунку наших людей пройшла успішно та безпечно", – наголошується в заяві. Усім, хто долучився до проведення та забезпечення операції, висловили подяку.

Гуманітарна катастрофа в Олешках – що відомо

Олешки опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Регулярне постачання продуктів припинилося ще кілька місяців тому, місту критично бракує їжі, питної води й медикаментів, а без електрики та газу мешканці втратили базові умови для життя. Ситуацію ускладнюють заміновані дороги й постійна загроза обстрілів.

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Останні п'ять місяців люди виживають завдяки домашній консервації, власним городам і поодиноким вантажам, які скидають безпілотники. Саме дронами Україна доставляє гуманітарну допомогу, однак переломити становище в такий спосіб неможливо.

Місто та навколишні села повністю заблоковані російськими військами. Окупація триває понад чотири з половиною роки – з перших днів повномасштабного вторгнення, але становище погіршувалося поступово й лише у 2026-му перетворилося на блокаду та голод, про які почали говорити за кордоном.

Про домовленість щодо тимчасового припинення вогню в Олешках заявила 23 жовтня перша леді США Меланія Трамп, яка називає себе посередником у цих перемовинах, повідомляв Білий дім. За її словами, локальне перемир'я задля евакуації цивільних мало розпочатися 29 жовтня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що ситуацію в Олешках винесли на переговори зі Стівом Віткоффом, а член української делегації пообіцяв позитивні зміни вже наступного тижня.

Також повідомлялося, що в гуманітарній пастці в місті опинилися 47 дітей. Щоб привернути увагу до їхнього порятунку, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування.