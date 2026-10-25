600 кг гуманитарной помощи: бойцы с помощью дронов доставили продукты и игрушки детям в Олешках

Украинские гвардейцы с помощью БПЛА доставили гуманитарную помощь семьям с детьми в временно оккупированные Олешки в Херсонской области. Спецназовцы переправили 15 посылок с детским питанием и игрушками общим весом более 600 килограммов.

Несмотря на сложные условия и то, что регион находится под российской оккупацией, украинские подразделения продолжают находить возможности для оказания поддержки гражданскому населению. Операцию по доставке груза провели бойцы роты специального назначения "Болгаричи" 11-й бригады Национальной гвардии Украины, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Украинские военные доставили игрушки и продукты питания детям в Олешках Фото: МВС

Семьям, оказавшимся в изоляции, с помощью дронов доставили сухие завтраки и молоко, развивающие игры и детские игрушки.

По словам главы МВД Ивана Выгивского, среди детей, которые сегодня остаются в блокированных Олешках, есть и те, кто родился уже во время полномасштабного вторжения и с первых дней жизни живет в условиях террора.

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Оккупированные Олешки: что известно

Ситуация в оккупированном городе достигла грани гуманитарной катастрофы. Из-за блокады с мая более 2 тысяч жителей, среди которых полсотни детей, остаются без еды, воды и лекарств. Для их спасения при посредничестве первой леди США Мелании Трамп и Папы Римского Франциска согласовали план спасательной операции.

Согласно договоренностям, подтвержденным Генштабом ВСУ и Минобороны РФ, с 3:00 27 октября в Олешках и прилегающих районах Херсонской области будет введен режим тишины. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что обе стороны должны прекратить военные действия для обеспечения безопасной эвакуации и доставки помощи.

Напомним, что Лубинец озвучил условия режима тишины для эвакуации людей.

В частности, чтобы спасти от голода детей в Олешках, вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку.