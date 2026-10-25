600 кг допомоги: нацгвардійці дронами доставили харчування та іграшки дітям в Олешках

Українські гвардійці за допомогою БПЛА доставили гуманітарну допомогу родинам із дітьми в тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині. Спецпризначенці переправили 15 пакунків із дитячим харчуванням та іграшками загальною вагою понад 600 кілограмів.

Попри складні умови та перебування регіону під російською окупацією, українські підрозділи продовжують знаходити можливості для підтримки цивільного населення. Операцію із доставки вантажу провели бійці роти спеціального призначення "Болгаричі" 11-ї бригади Національної гвардії України, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Українські військові доставили іграшки та харчуванням дітям в Олешках Фото: МВС

Для родин, які опинилися в ізоляції, безпілотниками доставили сухі сніданки та молоко, розвивальні ігри та дитячі іграшки.

За словами очільника МВС Івана Вигівського, серед дітей, які сьогодні залишаються у заблокованих Олешках, є й ті, хто народився вже під час повномасштабного вторгнення та з перших днів життя мешкає в умовах терору.

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Окуповані Олешки: що відомо

Ситуація в окупованому місті досягла межі гуманітарної катастрофи. Через блокування з травня понад 2 тисячі жителів, серед яких пів сотні дітей, залишаються без їжі, води та ліків. Для їхнього порятунку за посередництва першої леді США Меланії Трамп та Папи Римського Франциска узгодили план рятувальної операції.

Згідно з домовленностями, підтвердженими Генштабом ЗСУ та Міноборони РФ, з 3:00 27 жовтня в Олешках та суміжних районах Херсонщини буде оголошено режим тиші. Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що обидві сторони мають припинити військові дії для проведення безпечної евакуації та доставки допомоги.

Нагадаємо, Лубінець озвучив умови режиму тиші для евакуації людей.

Зокрема, щоб урятувати від голоду дітей в Олешках, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування.