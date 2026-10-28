"Контракти Федорова" підписали лише 8,6 тис. бійців: які ідеї Хмари по армійській реформі, — УП

Восени 2026 року глава Міністерства оборони України Євгеній Хмара напрацював нові етапи реформи в армії, які можуть врахувати проблеми "контрактів Федорова", розповіли медіа. Цей вид контрактів з термінами служби та відстрочкою протягом чотирьох-п'яти місяців підписали лише 8,6 тис. бійців. Які недоліки реформи армійських контактів назвали військові та які ідеї Хмари для покращення ситуації?

Реформа контрактів попереднього міністра оборони Михайла Федорова викликала обурення у деяких українських військовослужбовців, ідеться у матеріалі медіа "Українська правда". Бійці вважали її несправедливою, оскільки більше уваги приділяли залученню новобранців, а не людям, які воюють роками без чітких термінів служби. Ті, хто підписав так звані "контракти Федорова", робили це "від безвиході", щоб мати хоча б якусь надію на нетривале мирне життя. Тим часом новий міністр, Євгеній Хмара, працює над продовженням армійської реформи й замість "контрактів Федорова" з'являться "контракти з перевагами", розповіли журналісти.

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Джерела "УП" в Міноборони розповіли, що планує робити Хмара на тлі армійських проблем. Зі слів неназваних співрозмовників, глава Міноборони вивчає відгуки бійців на "контракти Федорова". При цьому усі умови, викладені в урядовій постанові про контракти та грошове забезпечення й далі виконуватимуться. У планах Євгенія Хмари — два напрямки, пояснюється у матеріалі.

Перший напрямок — розробка нової системи контрактів для новобранців, які називають "контракти з пакетом переваг". Що мають на увазі під "перевагами" — тримають у таємниці.

Другий напрямок — це ситуація з військовослужбовцями, які давно воюють. Цим питанням повинен займатись президент Зеленський, сказав секретар комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко у коментарі "УП". Зі слів Костенка, слід визначити якісь категорії бійців, яким надати право на звільнення з армії. Наприклад, це двічі поранені або ті, хто сотні днів провів на "нулі". При цьому нардеп визнав, що не підтримує негайну демобілізацію усіх, хто прийшов в армію у 2022 році.

"Варто починати демобілізацію з тих, хто служив у найбільш ризикових умовах. Як би хто не хотів, не вийде відразу звільнити всіх, хто служить із 2022-го", — навели медіа слова нардепа.

Костенко тим часом розповів, що з червня 2026 року по сьогодні "контракти Федорова" підписали лише 8,6 тис. військових. Медіа розпитало бійців Сил оборони, які пояснили, чому їм не подобаються умови. Одна з основних причин — відсутність віри у те, що з'являться чіткі терміни служби, про які військово-політична влада говорила з 2023 року, обіцяла, але обіцянок не виконала. В умовах контракту є можливість звільнення з армії та відстрочка пів року: це несправедливо, бо однакові умови й для новобранців, і для досвідчених бійців. Ще одне зауваження — відстрочка 6 місяців закоротка, щоб відпочити після армії, вважають військові.

Реформа в армії — презентація нових контрактів та грошового забезпечення часів Федорова Фото: Скриншот

"Я вважаю, що в людей, які воюють із 2022 року, має бути більше привілеїв, ніж у тих, хто щойно долучився до війська", — навели медіа слова медика з ДШВ.

Є також зауваження щодо грошового забезпечення, яке підняли за часів Федорова. Бійці розповіли "УП", що гроші справді платять і без затримок. Проблема у тому, що виплати суттєво підвищили штурмовикам та піхоті, але не операторам дронів, які часто перебувають так само на першій лінії. Медіа зауважило, що в армії є "запит на справедливість", на який поки не дають відповіді у Києві.

Реформа в армії — деталі

Зазначимо, Фокус писав про реформу в армії, яку восени 2026 року планує продовжити та модернізувати Євгеній Хмара. Серед іншого, ішлося про зростання виплат до 300 тис. грн, але їх отримували лише піхотинці та штурмовики, які усі 30-31 день провели на фронті.

Нагадуємо, 23 жовтня медіа розповіли про реформу в армії, яку запровадив головком Михайло Драпатий і яка стосується можливості служби для корупціонерів.