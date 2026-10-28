"Контракты Федорова" подписали лишь 8,6 тыс. бойцов: какие идеи у Хмары по армейской реформе, — УП

Осенью 2026 года глава Министерства обороны Украины Евгений Хмара разработал новые этапы реформы в армии, которые могут учесть проблемы "контрактов Федорова", сообщили СМИ. Этот вид контрактов со сроками службы и отсрочкой на четыре-пять месяцев подписали лишь 8,6 тыс. бойцов. Какие недостатки реформы армейских контрактов назвали военные и какие идеи Хмары по улучшению ситуации?

Реформа контрактов, инициированная бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, вызвала возмущение у некоторых украинских военнослужащих, говорится в материале СМИ "Украинская правда". Бойцы считали ее несправедливой, поскольку больше внимания уделялось привлечению новобранцев, а не людям, которые воюют годами без четких сроков службы. Те, кто подписал так называемые "контракты Федорова", делали это "из безысходности", чтобы иметь хотя бы какую-то надежду на недолгую мирную жизнь. Между тем новый министр, Евгений Хмара, работает над продолжением армейской реформы, и вместо "контрактов Федорова" появятся "контракты с преимуществами", рассказали журналисты.

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Источники "УП" в Минобороны рассказали, что планирует делать Хмара на фоне проблем в армии. По словам неназванных собеседников, глава Минобороны изучает отзывы бойцов о "контрактах Федорова". При этом все условия, изложенные в правительственном постановлении о контрактах и денежном обеспечении, будут по-прежнему выполняться. В планах Евгения Хмары — два направления, поясняется в материале.

Первое направление — разработка новой системы контрактов для новобранцев, которые называют "контрактами с пакетом льгот". Что подразумевают под "льготами" — держат в секрете.

Второе направление — это ситуация с военнослужащими, которые уже давно участвуют в боевых действиях. Этим вопросом должен заниматься президент Зеленский, заявил секретарь комитета ВР по национальной безопасности Роман Костенко в комментарии "УП". По словам Костенко, следует определить определенные категории бойцов, которым следует предоставить право на увольнение из армии. Например, это дважды раненые или те, кто сотни дней провел на "нуле". При этом нардеп признал, что не поддерживает немедленную демобилизацию всех, кто поступил на службу в 2022 году.

"Следует начинать демобилизацию с тех, кто служил в наиболее опасных условиях. Как бы кто ни хотел, не получится сразу уволить всех, кто служит с 2022 года", — привели СМИ слова народного депутата.

Костенко тем временем сообщил, что с июня 2026 года по сегодняшня "контракты Федорова" подписали лишь 8,6 тыс. военнослужащих. СМИ опросили бойцов Сил обороны, которые объяснили, почему им не нравятся эти условия. Одна из основных причин — отсутствие веры в то, что появятся четкие сроки службы, о которых военно-политические власти говорили с 2023 года, обещали, но обещаний не выполнили. В условиях контракта предусмотрена возможность увольнения из армии и отсрочка на полгода: это несправедливо, поскольку условия одинаковы как для новобранцев, так и для опытных бойцов. Еще одно замечание — отсрочка в 6 месяцев слишком коротка, чтобы отдохнуть после армии, считают военные.

Реформа в армии — презентация новых контрактов и денежного довольствия при Федорове Фото: Скриншот

"Я считаю, что у людей, воюющих с 2022 года, должно быть больше привилегий, чем у тех, кто только что поступил на военную службу", — привели СМИ слова медика из ДШВ.

Есть также замечания по поводу денежного довольствия, которые поднимались еще при Федорове. Бойцы рассказали "УП", что деньги действительно выплачиваются без задержек. Проблема в том, что выплаты существенно повысили штурмовикам и пехоте, но не операторам дронов, которые часто находятся так же на первой линии. СМИ отметило, что в армии существует "требование справедливости", на которое пока не дают ответа в Киеве.

Реформа в армии — подробности

Отметим, что Фокус писал о реформе в армии, которую осенью 2026 года планирует продолжить и модернизировать Евгений Хмара. Среди прочего, речь шла об увеличении выплат до 300 тыс. грн, но их получали только пехотинцы и штурмовики, которые все 30–31 день провели на фронте.

Напоминаем, что 23 октября СМИ сообщили о реформе в армии, введенной главнокомандующим Михаилом Драпатым и касающейся возможности службы для коррупционеров.