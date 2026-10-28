США і РФ обговорюють повернення американських компаній на російський енергоринок, але є умова, — FT

Представники Вашингтона та Москви обговорюють повернення американських компаній на російський енергетичний ринок. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на учасників переговорів.

Потенційними угодами називають відновлення спільного видобутку нафти на Далекому Сході в межах проєкту "Сахалін-1" та участь США у відновленні постачання російської нафти до Європи трубопроводом "Дружба". Крім того, російські компанії можуть повернутися до постачання титану до США. За інформацією видання, цей метал є критично важливим для виробництва літаків. Ще одна ідея передбачає допуск американських авіакомпаній до російського повітряного простору для транзитних перельотів, щоб економити пальне.

Суперечність між сторонами

Водночас джерела FT вказують на фундаментальну розбіжність між сторонами. За їхніми словами, представники Кремля готові до економічної співпраці зі США вже зараз. Натомість посланці Білого дому називають необхідною умовою для угод припинення війни в Україні.

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FT цитує одного зі співрозмовників: "Економічні угоди увійдуть до загального мирного договору, який покладе край цій жорстокій кривавій війні. Але остаточних рішень ще не ухвалено".

Позиція Путіна як перешкода

Головною перешкодою на шляху до миру західні дипломати вважають особисту позицію президента Росії Володимира Путіна. За їхніми оцінками, він поки не готовий зупиняти війну в обмін на економічні угоди.

Видання наводить слова неназваного європейського дипломата: "Для Путіна справа не в грошах, а в приниженні та контролі".

Ми вже повідомляли, що у листопаді в Абу-Дабі можуть відбутися мирні переговори за участю США, Росії та України, але прем'єр Польщі закликає до обережності.

Тим часом помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що його керівник, як і раніше, готовий до зустрічі із Зеленським і навіть береться гарантувати йому повну безпеку під час візиту до Москви.

Також повідомлялося, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не вірить, що переговори з Путіним будуть конструктивними, оскільки він не виявляє ані найменшої готовності до миру.