США и РФ обсуждают возвращение американских компаний на российский энергетический рынок, но есть одно условие, — FT

Представители Вашингтона и Москвы обсуждают возвращение американских компаний на российский энергетический рынок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на участников переговоров.

В числе потенциальных соглашений называют возобновление совместной добычи нефти на Дальнем Востоке в рамках проекта "Сахалин-1" и участие США в возобновлении поставок российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба". Кроме того, российские компании могут возобновить поставки титана в США. По информации издания, этот металл имеет критически важное значение для производства самолетов. Еще одна идея предусматривает допуск американских авиакомпаний в российское воздушное пространство для транзитных перелетов с целью экономии топлива.

Противоречие между сторонами

В то же время источники FT указывают на фундаментальное расхождение между сторонами. По их словам, представители Кремля готовы к экономическому сотрудничеству с США уже сейчас. В свою очередь, представители Белого дома называют необходимым условием для заключения соглашений прекращение войны в Украине.

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FT цитирует одного из собеседников: "Экономические соглашения войдут в общий мирный договор, который положит конец этой жестокой и кровопролитной войне. Но окончательные решения ещё не приняты".

Позиция Путина как препятствие

Главным препятствием на пути к миру западные дипломаты считают личную позицию президента России Владимира Путина. По их оценкам, он пока не готов остановить войну в обмен на экономические соглашения.

Издание приводит слова неназванного европейского дипломата: "Для Путина дело не в деньгах, а в унижении и контроле".

Мы уже сообщали, что в ноябре в Абу-Даби могут состояться мирные переговоры с участием США, России и Украины, но премьер-министр Польши призывает к осторожности.

Между тем помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что его руководитель, как и прежде, готов к встрече с Зеленским и даже готов гарантировать ему полную безопасность во время визита в Москву.

Также сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не верит, что переговоры с Путиным будут конструктивными, поскольку он не проявляет ни малейшей готовности к миру.