Росіяни атакували "Шахедами" західні області: є влучання в енергооб'єкт і постраждалі

Росіяни атакували західні області України. Зокрема,під атакою ворога опинилися Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька області.

Протягом дня неділі, 1 листопада, збройні сили Російської Федерації продовжують тероризувати українські міста. В небі наразі моніторингові канали фіксують "звичайні" та реактивні дрони, а також ракети Герань-5.

В Тернопільській області внаслідок ворожої атаки є влучання в об'єкт енергетики, інформував начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

За його інформацією, без електропостачання повністю або частково знаходяться 12 населених пунктів у Кременецькій громаді. Енергетики наразі працюють над відновленням живлення.

Буковину ворог атакував трьома безпілотниками, повідомив глава Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Видео дня

Унаслідок влучання двох БпЛА в Чернівцях пошкоджено адміністративне цивільне приміщення. 67-річний чоловік отримав осколкові поранення, йому надали первинну медичну допомогу та госпіталізували, повідомив посадовець

На місці падіння уламків виникла пожежа, яку ліквідовують екстрені служби.

Ще один безпілотник був знищений мобільною вогневою групою поблизу обласного центру. Жертв, постраждалих і руйнувань там не зафіксовано, зазначив Осипенко.

"Суспільне" інформує, що пораненого чоловіка вже відпустили додому.

"Поступив з діагнозом — поверхнева забійна рана голови та правого стегна. Скальпована рана також була. Рани – обшиті, їх оглянули вузькі спеціалісти: нейрохірурги, травматологи", – розповів гендиректор лікарні швидкої медичної допомоги Богдан Литвин, додавши, що показів для госпіталізації чоловіка не було.

У Кам'янець-Подільському Хмельницької області під час повітряної тривога поранення отримала жінка.

"Над містом періодично пролітають ворожі безпілотники. Тому зараз вкрай небезпечно перебувати на вулиці", — розповідав міський голова Михайло Посітко. Прошу не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях.

Він повідомив, що внаслідок ворожої атаки 66-річна жінка отримала осколкові поранення.

Постраждала отримала поранення лівого стегна та передньої черевної стінки. Наразі вона госпіталізована до травматологічного відділення, її стан наразі оцінюють як умовно задовільний.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок й автомобіль. Також пошкоджень зазнали фасад будівлі, вікна та автомобілі на території одного з підприємств області.

У Острозькому районі Рівненській області внаслідок атаки 36-річна жінка, її 16-річна донька та 12-річний син отримали незначні опіки, а у 82-річної жінки через сильний стрес виникли проблеми із серцем, інформували у поліції.

Вибухотехніки вилучили уламки ворожого безпілотника зі зруйнованого будинку.

Двигун "Шахеда" Фото: Національна поліція

Загалом пуски лише звичайних "Шахедів" тривали 25 годин, інформували моніторингові канали.

Радник президента та фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що суцільна хмарність над Україною сприяла тому, що ЗС РФ запускав десятки бензинових "Шахедів", розраховуючи на те, що екіпажам перехоплювачів буде складно їх виявити.

Нагадаємо, у суботу Україну атакували одразу десятки російських безпілотників.

Внаслідок атак енергетичної інфраструктури 1 листопада введено екстрені відключення електроенергії в багатьох населених пунктах.