F-16 змушені долати сотні кілометрів заради кількох "Шахедів": Ігнат розкрив тактику РФ

Російські війська запускають дрони невеликими групами одразу з кількох напрямків. Таким чином ворог намагається перевантажити українську ППО.

Повітряні Сили ЗСУ "бачать" пуски російських безпілотників ще за багато кілометрів від українського повітряного простору завдяки даним розвідки та радіолокації. Про це Новини.Live розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат

"Шахеди", як правило, ланцюжком, один за одним летять чи то вздовж білоруського кордону, чи рухаються по річці Дніпро в напрямку Києва, або рухаються по межі Молдови в напрямку Вінницької області й далі на захід країни, — пояснив він.

"Росіяни намагаються їх запускати не одразу масово, щоб хвилею не йшли, а один за одним невеликими групами", — пояснив тактику окупантів Ігнат.

Видео дня

За його словами, українським винищувачам F-16 доводиться долати величезні відстані, щоб перехопити два БПЛА, а потім повертатися, та знищувати ще два "Шахеди". Й в умовах повітряного бою подібні маневри робити дуже складно, зазначив він.

Росіяни, зауважив речник, свідомо обирають таку тактику, аби максимально ускладнити бойову роботу усім складовим Повітряних Сил.

Тим часом моніторингові канали підрахували, що безперервна атака "Шахедів" триває вже понад півтори доби.

Нагадаємо, у суботу Україну атакували одразу десятки російських безпілотників.

Атака на українські міста продовжилася й у неділю, 1 листопада.