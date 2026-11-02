Росія готує новий масований удар по українській логістиці та енергетиці, — Зеленський

У вечірньому зверненні президент України повідомив, что ЗС РФ готують новий удар по українській енергетиці та логістиці.

Володимир Зеленський прокоментував удар по Комишувасі Запорізької області, де від ранку намагаються врятувати людей після російських ударів авіабомбами.

"Будівлю школи та укриття у ній використовували для гуманітарної роботи – щопонеділка роздавали людям гуманітарну допомогу. Росіяни завдали першого удару, коли люди саме прийшли, – кілька авіабомб. Потім був повторний удар – ще авіабомби, і вже по укриттю. Підлий терористичний удар", — сказав Зеленський, зазначивши, що росіяни знали про те, що це гуманітарний об'єкт.

Також він повідомив, що наразі знає від розвідки, що Росія готує новий масований удар по Україні, передусім по енергетиці та логістиці. Президент вважає, що Росія розраховує на те, що світ буде завтра слідкувати за американськими виборами і те, що відбувається в Україні, буде "поза увагою світу".

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"Потрібні такі сигнали від світу в сторону Росії, щоб там відчували, що користі їм від терору не буде, вигод не буде і, поки триває ця війна, буде палати їхня нафта й гроші вони зі світом заробляти не зможуть. Не треба гратися з російськими заробітками від нафти чи від газу, треба натиснути на Росію так, щоб у них не було альтернатив, крім закінчення цієї війни. Америка може це зробити, світ може це зробити. Потрібно припиняти ці російські вбивства. І ми в Україні цілком справедливо відповідаємо Росії на всі її удари по наших людях, по наших містах. Наші відчутні влучні відповіді, і я хочу подякувати за це кожному нашому воїну, за цю влучність – усім підрозділам, які виконують завдання щодо далекобійних санкцій України. На той удар, який росіяни готують зараз, ми обов’язково їм відповімо", — сказав Зеленський.

Також він повідомив по нову тактику ворога: росіяни нищать не тільки генерацію, а й об'єкти розподілу енергії.

Нагадаємо, ЗС РФ здійснили масований авіаудар по школі в селищі Комишуваха Запорізької області, поціливши в укриття з цивільними людьми.

Також стало відомо, що пізно ввечері 31 жовтня росіяни здійснили черговий авіаційний удар по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки було знищено будівлю міського виконавчого комітету.