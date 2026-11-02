Россия готовит новый массированный удар по украинской логистике и энергетике, — Зеленский

В вечернем обращении президент Украины сообщил, что Вооруженные силы РФ готовят новый удар по украинской энергетике и логистике.

Владимир Зеленский прокомментировал удар по Комышувасе в Запорожской области, где с утра пытаются спасти людей после российских ударов авиабомбами.

"Здание школы и укрытие в ней использовались для гуманитарной работы — каждый понедельник людям раздавали гуманитарную помощь. Россияне нанесли первый удар, когда люди как раз пришли, — несколько авиабомб. Затем последовал повторный удар — еще авиабомбы, и уже по убежищу. Подлый террористический удар", — сказал Зеленский, отметив, что россияне знали о том, что это гуманитарный объект.

Кроме того, он сообщил, что, по данным разведки, Россия готовит новый массированный удар по Украине, прежде всего по энергетике и логистике. Президент считает, что Россия рассчитывает на то, что завтра мир будет следить за американскими выборами, а то, что происходит в Украине, останется "вне поля зрения мира".

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"Нужны такие сигналы от мира в адрес России, чтобы там поняли: террор им не принесет пользы, выгоды не будет, и пока длится эта война, их нефть будет сгорать, а деньги они с миром зарабатывать не смогут. Не нужно играть с российскими доходами от нефти или газа, нужно оказать давление на Россию так, чтобы у них не было альтернативы, кроме окончания этой войны. Америка может это сделать, мир может это сделать. Нужно положить конец этим российским убийствам. И мы в Украине вполне справедливо отвечаем России на все её удары по нашим людям, по нашим городам. Наши ответы ощутимы и точны, и я хочу поблагодарить за это каждого нашего воина, за эту точность — все подразделения, которые выполняют задачи по нанесению ударов на большие расстояния в рамках санкций Украины. На тот удар, который россияне готовят сейчас, мы обязательно им ответим", — сказал Зеленский.

Кроме того, он сообщил о новой тактике противника: россияне уничтожают не только объекты генерации, но и объекты распределения энергии.

Напомним, ВС РФ нанесли массированный авиаудар по школе в посёлке Комышуваха Запорожской области, поразив укрытие, в котором находились мирные жители.

Также стало известно, что поздно вечером 31 октября россияне нанесли очередной авиаудар по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки было разрушено здание городского исполнительного комитета.