РФ запустила 59 крилатих ракет по Україні — ППО збила 49: що відомо про нічну атаку

У ніч на 3 листопада сили протиповітряної оборони України збили або подавили 309 повітряних цілей, якими Росія атакувала країну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Серед збитих цілей — 49 крилатих і три балістичні ракети, а також 257 ударних безпілотників.

За їхніми даними, атака розпочалася о 18:00 2 листопада.

Російські війська застосували балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 і протикорабельні ракети "Циркон", а також 59 крилатих ракет повітряного та наземного базування Х-101, Х-59, Х-69 та "Іскандер-К".

Також противник запустив 289 ударних безпілотників Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів типу "Пародія". З них 120 були реактивними.

Основними напрямками російського удару стали Київська, Харківська, Вінницька та Дніпропетровська області.

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За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО знищила або подавила три балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23/"Циркон", 49 крилатих ракет і 257 безпілотників. Інформація щодо трьох крилатих ракет уточнюється.

Влучання російських ракет та ударних дронів зафіксували на 23 локаціях. Також на 14 локаціях впали уламки збитих цілей.

Нагадаємо, у ніч проти 27 жовтня під час масованої атаки РФ українська ППО знищила 257 повітряних цілей.

Раніше Фокус також повідомляв, що в Україні можуть повернути світломаскування через масове застосування російських дронів "Герань-5", оснащених оптичною системою навігації "Сусанін".