РФ запустила 59 крылатых ракет по Украине — ПВО сбила 49: что известно о ночной атаке

В ночь на 3 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили или нейтрализовали 309 воздушных целей, которыми Россия атаковала страну.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Среди сбитых целей — 49 крылатых и три баллистические ракеты, а также 257 ударных беспилотников.

По их данным, атака началась в 18:00 2 ноября.

Российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и противокорабельные ракеты "Циркон", а также 59 крылатых ракет воздушного и наземного базирования Х-101, Х-59, Х-69 и "Искандер-К".

Кроме того, противник запустил 289 ударных беспилотников Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов типа "Пародия". Из них 120 были реактивными.

Основными направлениями российского наступления стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

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По предварительным данным на 09:00, украинская ПВО уничтожила или перехватила три баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/"Циркон", 49 крылатых ракет и 257 беспилотников. Информация о трёх крылатых ракетах уточняется.

Попадания российских ракет и ударных дронов были зафиксированы в 23 точках. Кроме того, в 14 точках упали обломки сбитых целей.

Напомним, в ночь на 27 октября во время массированной атаки РФ украинская ПВО уничтожила 257 воздушных целей.

Ранее Фокус также сообщал, что в Украине могут вновь ввести светомаскировку из-за массового применения российских дронов "Герань-5", оснащенных оптической системой навигации "Сусанин".