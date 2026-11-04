Приватна ППО отримає нові можливості: уряд ухвалив шість важливих змін

Кабінет Міністрів розширив можливості підприємств для приєднання до приватної протиповітряної оборони та вніс зміни до правил роботи в межах цього експериментального проєкту. Серед нововведень: захист об'єктів інших компаній і зміна мінімального віку членів груп ППО.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, за ініціативою якого уряд ухвалив відповідне рішення. У відомстві пояснили, що зміни мають зміцнити спроможності ППО України, оскільки ворог посилює повітряні атаки на об'єкти критичної інфраструктури.

Які зміни передбачає рішення

За даними Міноборони, акт передбачає шість змін:

підприємства, які вже долучилися до приватної ППО, зможуть захищати не лише власні об'єкти, а й об'єкти інших підприємств на підставі договору;

уповноважені підприємства зможуть передавати засоби ППО у користування одне одному за спільним рішенням з командуванням Повітряних Сил;

з'являться нові критерії участі в експериментальному проєкті: статус резидента Defence City та/або визначення підприємства Міноборони критично важливим;

у складі груп протиповітряної оборони можна буде використовувати пілотовані повітряні судна;

розширять можливості застосування дронів-перехоплювачів, для чого врегулювали використання підприємствами бойових частин і електродетонаторів;

мінімальний вік членів груп протиповітряної оборони підприємств знизять з 21 до 18 років.

Видео дня

У Міноборони наголосили, що, як і раніше, приватна ППО діє під контролем військового командування й у межах єдиної системи протиповітряної оборони Збройних Сил.

Що відомо про проєкт

Проєкт приватної ППО реалізують відповідно до постанови Кабміну від 19 листопада 2025 року № 1506. За словами представників Міноборони, він дає змогу підприємствам додатково захистити працівників, виробничі потужності й об'єкти енергетики, які систематично зазнають атак безпілотників. Також, як стверджують у відомстві, це дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на Сили оборони.

Нагадаємо, групи приватної ППО почали бойову роботу навесні 2026 року, нагадали в міністерстві. За його даними, станом на середину жовтня до проєкту долучилися майже 100 підприємств. Вони вже знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема ударні дрони типу Shahed і розвідувальні Zala.

Раніше ми повідомляли, що ЄС перерахував Україні майже 2,9 млрд євро на системи ППО та РЕБ.