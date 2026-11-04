Частная ПВО получит новые возможности: правительство утвердило шесть важных изменений

Кабинет министров расширил возможности предприятий по присоединению к частной противовоздушной обороне и внес изменения в правила работы в рамках этого экспериментального проекта. Среди нововведений: защита объектов других компаний и изменение минимального возраста членов групп ПВО.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, по инициативе которого правительство приняло соответствующее решение. В ведомстве пояснили, что эти изменения призваны укрепить потенциал ПВО Украины, поскольку противник усиливает воздушные атаки на объекты критической инфраструктуры.

Какие изменения предусматривает данное решение

По данным Минобороны, акт предусматривает шесть изменений:

предприятия, уже присоединившиеся к частной ПВО, смогут защищать не только собственные объекты, но и объекты других предприятий на основании договора;

уполномоченные предприятия смогут передавать средства ПВО в пользование друг другу по совместному решению с командованием Воздушных Сил;

появятся новые критерии участия в экспериментальном проекте: статус резидента Defence City и/или признание предприятия Минобороны критически важным;

в составе групп противовоздушной обороны можно будет использовать пилотируемые воздушные суда;

расширятся возможности применения дронов-перехватчиков, для чего будет урегулировано использование предприятиями боевых частей и электродетонаторов;

минимальный возраст членов групп противовоздушной обороны предприятий снизят с 21 до 18 лет.

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В Минобороны подчеркнули, что, как и ранее, частная ПВО действует под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны Вооруженных Сил.

Что известно о проекте

Проект частной ПВО реализуется в соответствии с постановлением Кабмина от 19 ноября 2025 года № 1506. По словам представителей Минобороны, он позволяет предприятиям дополнительно защитить работников, производственные мощности и объекты энергетики, которые систематически подвергаются атакам беспилотников. Кроме того, как утверждают в ведомстве, это позволяет быстро наращивать потенциал ПВО без дополнительной нагрузки на Силы обороны.

Напомним, что группы частной ПВО приступили к боевым действиям весной 2026 года, сообщили в министерстве. По его данным, по состоянию на середину октября к проекту присоединились почти 100 предприятий. Они уже уничтожили более 60 воздушных целей, в частности ударные дроны типа Shahed и разведывательные Zala.

Ранее мы сообщали, что ЕС перечислил Украине почти 2,9 млрд евро на системы ПВО и РЭБ.