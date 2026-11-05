Довідка ВЛК не дає права на відмову від наказу: як військовому уникнути догани та втрати виплат

Довідка про обмежену придатність не дає військовослужбовцю автоматичного права відмовитися від бойового наказу. До такого висновку дійшов Верховний Суд. Водночас командир також не може ігнорувати висновок ВЛК, коли визначає завдання для підлеглого.

Військовий із довідкою про обмежену придатність відмовився заступити на бойове чергування, пославшись на погіршення самопочуття, і залишився без доплати за цілий місяць. Спір дійшов до Верховного Суду, однак скасувати стягнення солдату не вдалося. Деталі справи наводить "Судово-юридична газета".

Чоловіка мобілізували в березні 2022 року, він служив стрільцем. У жовтні 2023-го військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним: йому закрили службу в десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті та спецспорудах, натомість залишили придатність до підрозділів забезпечення, військкоматів і навчальних закладів.

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Попри це в червні 2024 року його призначили командиром стрілецького відділення. Обов'язки він виконував і про переведення за станом здоров'я до командування не звертався.

У липні 2024-го, коли доводили бойове розпорядження, солдат відкрито відмовився заступати на чергування – через самопочуття. Після службового розслідування командир оголосив йому сувору догану й не включив до наказу про додаткову винагороду за той місяць.

Львівський окружний адміністративний суд у позові відмовив, апеляція рішення підтримала. Ключовий аргумент: військовий не довів, що здоров'я погіршилося саме в момент відмови, а після ВЛК він продовжував службу й переведення не просив. Верховний Суд залишив ці рішення без змін, проте зробив кілька важливих уточнень.

Висновок ВЛК є обов'язковим, і командування не може його ігнорувати, визначаючи службові обов'язки та характер завдань. Водночас медичні обмеження не звільняють військового від усіх інших обов'язків служби.

Оцінювати відмову потрібно не за фактом наявності довідки, а за тим, чи поширювалися зазначені в ній обмеження на конкретне завдання й чи міг військовий його виконати за станом здоров'я.

Суд окремо наголосив, що попереднє виконання обов'язків на бойовій посаді не позбавляє права посилатися на здоров'я згодом. Але в цій справі зв'язку між медичними протипоказаннями та неможливістю виконати саме це розпорядження не довели – тому догана й невиплата винагороди залишилися чинними.

Якщо військовослужбовець вважає, що стан здоров'я не дозволяє виконувати певні обов'язки, медичні обставини потрібно належним чином зафіксувати й вчасно повідомити командування. Сама по собі довідка про обмежену придатність безумовного права на відмову не дає.

Раніше повідомлялося, що Кабмін змінив правила направлення військовослужбовців на експертне оцінювання повсякденного функціонування. Тепер таке направлення зможуть оформлювати начальники медичних служб військових частин, якщо цього не зробила відповідна комісія.

Також повідомлялося, що в Міністерстві оборони наголосили, що законодавство не дає військовослужбовцям груп оповіщення ТЦК та СП повноважень зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях під час повітряної тривоги або перешкоджати їхньому руху до укриттів.