Справка ВЛК не дает права на отказ от приказа: как военному избежать выговора и потери выплат

Справка об ограниченной годности не дает военнослужащему автоматического права отказаться от боевого приказа. К такому выводу пришел Верховный Суд. В то же время командир также не может игнорировать заключение ВЛК при определении задачи для подчиненного.

Военнослужащий, имеющий справку об ограниченной годности, отказался выйти на боевое дежурство, сославшись на ухудшение самочувствия, и остался без доплаты за целый месяц. Спор дошел до Верховного Суда, однако отменить взыскание с солдата не удалось. Подробности дела приводит "Судебно-юридическая газета".

Мужчину мобилизовали в марте 2022 года, он служил стрелком. В октябре 2023 года военно-медицинская комиссия признала его ограниченно годным: ему закрыли службу в десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте и спецподразделениях, зато оставили годность к подразделениям обеспечения, военкоматам и учебным заведениям.

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Несмотря на это, в июне 2024 года его назначили командиром стрелкового отделения. Он исполнял свои обязанности и не обращался в командование с просьбой о переводе по состоянию здоровья.

В июле 2024 года, когда доводили боевое распоряжение, солдат открыто отказался выйти на дежурство — из-за плохого самочувствия. После служебного расследования командир вынес ему строгий выговор и не включил его в приказ о дополнительном вознаграждении за тот месяц.

Львовский окружной административный суд отклонил иск, апелляционная инстанция оставила решение в силе. Ключевой аргумент: военнослужащий не доказал, что его здоровье ухудшилось именно в момент отказа, а после ВЛК он продолжал службу и о переводе не просил. Верховный Суд оставил эти решения без изменений, однако внес несколько важных уточнений.

Заключение ВЛК является обязательным, и командование не может его игнорировать при определении служебных обязанностей и характера задач. В то же время медицинские ограничения не освобождают военнослужащего от всех остальных служебных обязанностей.

Оценивать отказ следует не по факту наличия справки, а исходя из того, распространялись ли указанные в ней ограничения на конкретное задание и мог ли военнослужащий выполнить его с учетом состояния здоровья.

Суд особо подчеркнул: предварительное исполнение обязанностей на боевой должности не лишает права впоследствии ссылаться на состояние здоровья. Однако в данном деле связь между медицинскими противопоказаниями и невозможностью выполнить именно это распоряжение не была доказана – поэтому выговор и невыплата вознаграждения остались в силе.

Если военнослужащий считает, что состояние здоровья не позволяет ему выполнять определенные обязанности, необходимо надлежащим образом зафиксировать медицинские обстоятельства и своевременно уведомить об этом командование. Сама по себе справка об ограниченной годности не дает безусловного права на отказ.

Ранее сообщалось, что Кабмин изменил правила направления военнослужащих на экспертную оценку повседневного функционирования. Теперь такое направление смогут оформлять начальники медицинских служб воинских частей, если этого не сделала соответствующая комиссия.

Также сообщалось, что в Министерстве обороны подчеркнули, что законодательство не предоставляет военнослужащим групп оповещения ТЦК и СП полномочий останавливать, удерживать или задерживать граждан в общественных местах во время воздушной тревоги или препятствовать их передвижению к укрытиям.