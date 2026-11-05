Удар авіабомбою по школі в Комишувасі: кількість загиблих зросла до 42, є ще люди під завалами

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області зросла до 42 осіб. На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами зруйнованого укриття можуть залишатися до 33 людей.

Про це повідомила Національна поліція України. Наразі правоохоронці працюють над встановленням осіб загиблих, чиї імена поки що невідомі.

Удар по Комишувасі: що відомо

Російські війська завдали удару по селищу Комишуваха близько 8:00 ранку 2 листопада, застосувавши авіаційні бомби ФАБ-500 та ФАБ-3000. Потужна 3-тонна бомба влучила в підземне укриття під місцевою школою, де в той момент перебували десятки цивільних.

Окупанти спершу атакували людей, які зібралися для отримання гуманітарної допомоги, а згодом завдали повторного удару по рятувальниках і поліцейських, що прибули на місце для надання допомоги постраждалим. Серед загиблих — співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Денис Коноваленко та Олексій Сущевський, а також поліцейські Михайло Буженко, Микола Баланда, Михайло Романов і Дмитро Бєсєдін.

Видео дня

Удар по Комишувасі — запис з боді-камери поліцейського 2 листопада

Правоохоронці оприлюднили запис із нагрудної камери одного із загиблих поліцейських: на відео видно, як цивільні спускаються в підвал після попередження про загрозу нових ударів керованими авіабомбами (КАБ) — за мить до потужного вибуху.

Пошуково-рятувальну операцію ускладнює постійна загроза нових авіаударів з боку збройних сил РФ. За словами президента Володимира Зеленського, частина підземного укриття повністю зруйнована — на її місці утворилася величезна вирва, де зараз працює важка техніка та екскаватори. Глава держави зазначив, що реакція світу на трагедію в Комишувасі була надто слабкою, і вкотре наголосив на нагальній потребі України в додаткових системах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, нічні атаки в ніч на 5 листопада накрили одразу чотири області: на Київщині горіла логістична інфраструктура, у Дніпрі та Самарі поранено трьох людей, на Сумщині загинула 69-річна жінка, а на Запоріжжі за добу зафіксували 784 удари по 53 населених пунктах.

Водночас у російській Рязані після серії нічних вибухів спалахнув завод, продукція якого потрібна не лише водіям, а й російським військовим та авіації.