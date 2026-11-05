Удар авиабомбой по школе в Комышувасе: число погибших возросло до 42, под завалами остаются люди

Число погибших в результате российского удара по Комышувасе в Запорожской области возросло до 42 человек. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами разрушенного укрытия могут оставаться до 33 человек.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. В настоящее время правоохранители работают над установлением личностей погибших, имена которых пока неизвестны.

Удар по Комышувасе: что известно

Российские войска нанесли удар по поселку Комишуваха около 8:00 утра 2 ноября, применив авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-3000. Мощная 3-тонная бомба попала в подземное укрытие под местной школой, где в тот момент находились десятки мирных жителей.

Оккупанты сначала атаковали людей, собравшихся для получения гуманитарной помощи, а затем нанесли повторный удар по спасателям и полицейским, прибывшим на место для оказания помощи пострадавшим. Среди погибших — сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Денис Коноваленко и Алексей Сущевский, а также полицейские Михаил Буженко, Николай Баланда, Михаил Романов и Дмитрий Беседин.

Видео дня

Удар по Комышувасе — запись с боди-камеры полицейского от 2 ноября

Правоохранители обнародовали запись с нагрудной камеры одного из погибших полицейских: на видео видно, как гражданские лица спускаются в подвал после предупреждения об угрозе новых ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) — за мгновение до мощного взрыва.

Поисково-спасательную операцию затрудняет постоянная угроза новых авиаударов со стороны вооружённых сил РФ. По словам президента Владимира Зеленского, часть подземного укрытия полностью разрушена — на ее месте образовалась огромная воронка, где сейчас работает тяжелая техника и экскаваторы. Глава государства отметил, что реакция мира на трагедию в Комышувасе была слишком слабой, и в очередной раз подчеркнул острую потребность Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны.

Напомним, ночные атаки в ночь на 5 ноября затронули сразу четыре области: в Киевской области горела логистическая инфраструктура, в Днепре и Самаре ранены три человека, в Сумской области погибла 69-летняя женщина, а в Запорожской области за сутки зафиксировали 784 удара по 53 населенным пунктам.

В то же время в российском городе Рязани после серии ночных взрывов загорелся завод, продукция которого нужна не только водителям, но и российским военным и авиации.