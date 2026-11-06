Україна послаблює російську ППО в Криму: що дає знищення комплексів "Панцир"

Знищення російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" у тимчасово окупованому Криму відкриває українським військовим можливості для подальших ударів по об'єктах противника. Росія має дефіцит таких систем.

Про це в етері "Телемарафону" заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, не всі російські військові аеродроми та інші об'єкти мають достатню кількість засобів протиповітряної оборони. На деяких позиціях розміщено лише один або два комплекси.

"Десь один "Панцир" стоїть, десь — два. Це, звичайно, не Валдай (резиденція Путіна, — ред.), де стоять десятки "Панцирів"", — зазначив Плетенчук.

Він пояснив, що ураження таких установок створює можливості для наступних атак, адже за системами ППО розташовані інші військові цілі, які вони повинні захищати.

За словами речника, російська протиповітряна оборона не може повністю захистити навіть саму себе, тому втрата кожного комплексу впливає на загальну систему прикриття військових об'єктів.

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"Кожна уражена установка ППО відкриває Силам оборони нові можливості. Адже ППО сама себе не захищає, за нею є інші цілі", — наголосив він.

Чому Росії складно компенсувати втрати "Панцирів"

Ще однією проблемою для російської армії є можливості оборонної промисловості. За словами Плетенчука, виробництво комплексів "Панцир" дороге та технологічно складне через значну кількість іноземних компонентів. Водночас російське виробництво має компенсувати втрати техніки, яких, за оцінкою представника ВМС, стає дедалі більше.

"Виробництво повинно покривати темпи втрат, а темпи втрат високі, через що й виникає дефіцит", — пояснив речник.

Таким чином, знищення цих систем створює для Росії одразу дві проблеми: зменшується кількість засобів прикриття військових об'єктів, а поповнювати їх стає складніше.

Плетенчук також звернув увагу, що "Панцирі" не є досконалими системами озброєння та мають певні технічні недоліки.

Чому Крим залишається важливим для російських атак

Окремо речник ВМС пояснив, чому українські військові продовжують операції на території тимчасово окупованого Криму.

За його словами, півострів залишається одним із головних майданчиків для запуску російських ударних безпілотників із південного та морського напрямків.

"Крим, як ви знаєте, є основним стартовим майданчиком для дронових атак з півдня, з морського напрямку. Тому так, працювати там доведеться ще довго", — заявив Плетенчук.

Він наголосив, що українські Сили оборони продовжуватимуть завдавати ударів по російських військових об'єктах на півострові, доки Крим не повернеться під повний контроль України.

Раніше Фокус розповідав про знищення трьох російських комплексів "Панцир-С1" у тимчасово окупованому Криму. ВМС України та Сили спеціальних операцій також уразили десантний катер і базу безпілотників "Оріон".

Також ми повідомляли, що українські аналітики зібрали інформацію про втрати російських комплексів "Панцир-С1" від початку повномасштабного вторгнення. Ці системи використовуються для прикриття аеродромів, командних пунктів, складів боєприпасів та інших військових об'єктів.