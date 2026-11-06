Украина ослабляет российскую ПВО в Крыму: что дает уничтожение комплексов "Панцирь"

Уничтожение российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" во временно оккупированном Крыму открывает украинским военным возможности для дальнейших ударов по объектам противника. У России наблюдается дефицит таких систем.

Об этом в эфире "Телемарафона" заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, не все российские военные аэродромы и другие объекты располагают достаточным количеством средств противовоздушной обороны. На некоторых позициях размещены лишь один или два комплекса.

"Где-то стоит один "Панцирь", где-то — два. Это, конечно, не Валдай (резиденция Путина, — ред.), где стоят десятки "Панцирей"", — отметил Плетенчук.

Он пояснил, что поражение таких установок открывает возможности для последующих атак, ведь за системами ПВО расположены другие военные цели, которые они должны защищать.

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По словам представителя, российская противовоздушная оборона не может полностью защитить даже саму себя, поэтому потеря каждого комплекса сказывается на общей системе прикрытия военных объектов.

"Каждая уничтоженная установка ПВО открывает Силам обороны новые возможности. Ведь ПВО сама себя не защищает, за ней стоят другие цели", — подчеркнул он.

Почему России сложно компенсировать потери "Панцирей"

Еще одной проблемой для российской армии являются возможности оборонной промышленности. По словам Плетенчука, производство комплексов "Панцирь" является дорогостоящим и технологически сложным из-за значительного количества иностранных компонентов. В то же время российское производство должно компенсировать потери техники, которых, по оценке представителя ВМС, становится всё больше.

"Производство должно компенсировать темпы потерь, а темпы потерь высоки, из-за чего и возникает дефицит", — пояснил пресс-секретарь.

Таким образом, уничтожение этих систем создает для России сразу две проблемы: сокращается количество средств прикрытия военных объектов, а пополнять их становится сложнее.

Плетенчук также отметил, что "Панцири" не являются совершенными системами вооружения и имеют определенные технические недостатки.

Почему Крым по-прежнему играет важную роль в российских атаках

Кроме того, представитель ВМС объяснил, почему украинские военные продолжают операции на территории временно оккупированного Крыма.

По его словам, полуостров остается одной из главных площадок для запуска российских ударных беспилотников с южного и морского направлений.

"Крым, как вы знаете, является основной отправной точкой для атак с использованием дронов с юга, с морского направления. Поэтому да, работать там придется еще долго", — заявил Плетенчук.

Он подчеркнул, что украинские Силы обороны будут продолжать наносить удары по российским военным объектам на полуострове, пока Крым не вернётся под полный контроль Украины.

Ранее Фокус сообщал об уничтожении трёх российских комплексов "Панцирь-С1" во временно оккупированном Крыму. ВМС Украины и Силы специальных операций также поразили десантный катер и базу беспилотников "Орион".

Также мы сообщали, что украинские аналитики собрали информацию о потерях российских комплексов "Панцирь-С1" с начала полномасштабного вторжения. Эти системы используются для прикрытия аэродромов, командных пунктов, складов боеприпасов и других военных объектов.