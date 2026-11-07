У "Резерв+" можливий тимчасовий збій: що варто зробити з військово-обліковим документом

У суботу ввечері декілька годин можливі технічні збої у застосунку "Резерв+". Міноборони радить заздалегідь завантажити військово-обліковий документ документ на телефон .

З 20:00 до 23:00 у суботу, 7 листопада, триватимуть планові технічні роботи, через що у електронному кабінеті призовників, військовозобов'язаних і резервістів можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Про це повідомляють у Міністерстві оборони.

У відомстві не виключають, що сервісне обслуговування також може вплинути на роботу інших послуг.

Якщо громадянину може знадобитися увечері "військовий квиток", варто завчасно зберегти його на смартфон. Для цього на головному екрані застосунку "Резерв+" потрібно натиснути значок плюс "+" та обрати "Завантажити PDF".

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Якщо ж під час робіт документ не оновиться, необхідно спробувати трохи пізніше й повторно при цьому входити у свій обліковий запис вже не потрібно.

Після завершення робіт всі сервіси "Резерв+" працюватимуть у звичному режимі, — запевняють у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, у частини користувачів застосунку "Резерв+" почали з'являтися нові позначки у військово-облікових даних — "ВОС 999. Потребує базової загальновійськової підготовки". У багатьох це викликало питання, що саме означає такий статус і чи впливає він на мобілізацію або бронювання.

Також Фокус писав, що чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, для оформлення чи обміну паспорта вже не потрібно пред'являти військово-обліковий документ або застосунок "Резерв+". Усі необхідні перевірки здійснюються в автоматичному режимі через електронні державні реєстри.