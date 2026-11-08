Знеструмлення в регіонах та жертви: які наслідки нічної атаки РФ на Україну (фото)

У ніч на 8 листопада російські війська продовжили атакувати українські міста та об'єкти інфраструктури ударними безпілотниками. Під обстрілами опинилися Одеська, Харківська, Хмельницька та Дніпропетровська області.

В Одесі загинула людина, у Хмельницькому є травмований. Водночас через атаки на енергетичну інфраструктуру понад 600 тисяч споживачів на Дніпропетровщині та близько 250 тисяч абонентів на Харківщині залишилися без електроенергії.

Одеська область

Унаслідок нічної атаки російських військ в одному з районів Одеси загорівся нежитловий будинок. Вибуховою хвилею також вибило вікна в розташованому неподалік домоволодінні, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, інформація про постраждалих унаслідок цієї атаки не надходила. На місцях працюють відповідні служби.

Водночас напередодні ввечері, о 22:35, російські війська знову атакували Одесу. Унаслідок удару пошкоджена інфраструктура, одна людина загинула.

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Як додав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, зранку росіяни влучили у склад продовольчих продуктів, вже атакований ними раніше. Виникла масштабна пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки удару РФ по Одесі, 8 листопада

Харківська область

Уночі російський безпілотник типу "Молнія" влучив у будівлю в Шевченківському районі Харкова. На місці удару загорівся автомобіль, повідомив міський голова Ігор Терехов. Також увечері 7 листопада російський ударний дрон влучив у Київському районі міста. Наслідки цього удару уточнюються.

Крім того, російські війська атакували один з об'єктів критичної інфраструктури Харківської області. Унаслідок удару сталося масштабне відключення електроенергії.

За попередньою інформацією, для атаки могли використати безпілотник типу "Герань-4" або "Шахед".

Як повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв, без електроенергії залишилися близько 250 тисяч абонентів області. Знеструмлені не лише житлові будинки, а й об'єкти критично важливої інфраструктури.

Енергетики вже працюють над усуненням пошкоджень і відновили електропостачання. Інформація про постраждалих унаслідок цієї атаки наразі не надходила.

Наслідки удару РФ по Златополю на Харківщині, 8 листопада

Дніпропетровська область

У ніч на 8 листопада російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками.

У Дніпровському та Кам'янському районах пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині російські військові цілили по райцентру та Покровській громаді. Унаслідок обстрілу понівечений багатоквартирний будинок, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Також у Дубовиківській громаді Синельниківського району пошкоджена приватна оселя. Там виникла пожежа.

Крім того, через російські атаки на енергосистему понад 600 тисяч споживачів залишилися без електроенергії у Дніпровському, Кам'янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах.

Лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, однак їхню роботу ускладнюють постійні російські обстріли.

Хмельницька область

Увечері 7 листопада російські війська атакували Хмельницький безпілотниками. Близько 21:32 місцеві жителі почули вибухи.

За інформацією голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, російський безпілотник атакував житлову забудову.

Унаслідок удару пошкоджені приватні будинки, а в багатоповерхівках вибило вікна. Одна людина отримала травми, однак госпіталізація їй не знадобилася.

Після атаки сапери ДСНС обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Як додали рятувальники, внаслідок атаки російського БПлА пошкоджено житлові будинки. В обласному центрі пошкоджено приватні житлові будинки, у багатоповерхівках вибито вікна.

Наслідки удару РФ по Хмельницькому, 8 листопада

Нагадаємо, російські війська під час масованої атаки 7 листопада вдарили по підстанціях, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України. За словами президента Володимира Зеленського, окупанти застосували 172 безпілотники та 36 балістичних ракет, усі ракети були спрямовані на столицю та Київщину.

Також Фокус писав, що унаслідок російської атаки на Київ 7 листопада пошкоджено Північний міст, який наразі повністю закритий для рухутранспорту в обох напрямках. Фахівці мають обстежити споруду та визначити масштаби пошкоджень, тому водіям доводиться шукати альтернативні маршрути через Дніпро.