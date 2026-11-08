Отключение электроэнергии в регионах и жертвы: какие последствия ночной атаки РФ на Украину (фото)

В ночь на 8 ноября российские войска продолжили наносить удары по украинским городам и объектам инфраструктуры с помощью ударных беспилотников. Под обстрелами оказались Одесская, Харьковская, Хмельницкая и Днепропетровская области.

В Одессе погиб человек, в Хмельницком есть пострадавший. При этом из-за атак на энергетическую инфраструктуру более 600 тысяч потребителей в Днепропетровской области и около 250 тысяч абонентов в Харьковской области остались без электроэнергии.

Одесская область

В результате ночной атаки российских войск в одном из районов Одессы загорелось нежилое здание. Взрывная волна также выбила окна в расположенном неподалеку домовладении, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, информации о пострадавших в результате этой атаки не поступало. На местах работают соответствующие службы.

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В то же время накануне вечером, в 22:35, российские войска вновь атаковали Одессу. В результате удара была повреждена инфраструктура, один человек погиб.

Как добавил глава Одесской ОГА Олег Кипер, утром россияне нанесли удар по складу продовольственных товаров, который они уже атаковали ранее. Возник крупный пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Последствия удара РФ по Одессе, 8 ноября

Харьковская область

Ночью российский беспилотник типа "Молния" поразил здание в Шевченковском районе Харькова. На месте удара загорелся автомобиль, сообщил мэр Игорь Терехов. Также вечером 7 ноября российский ударный дрон поразил цель в Киевском районе города. Последствия этого удара уточняются.

Кроме того, российские войска атаковали один из объектов критической инфраструктуры Харьковской области. В результате удара произошло масштабное отключение электроэнергии.

По предварительным данным, для атаки мог быть использован беспилотник типа "Герань-4" или "Шахед".

Как сообщил мэр Златополя Николай Бакшеев, без электроэнергии остались около 250 тысяч абонентов области. Без электричества остались не только жилые дома, но и объекты критически важной инфраструктуры.

Энергетики уже работают над устранением повреждений и восстановили электроснабжение. Информация о пострадавших в результате этой атаки пока не поступала.

Последствия удара РФ по Златополю в Харьковской области, 8 ноября

Днепропетровская область

В ночь на 8 ноября российские войска более 10 раз нанесли удары беспилотниками по четырём районам Днепропетровской области.

В Днепровском и Каменском районах повреждена инфраструктура. В Никопольском районе российские военные обстреливали райцентр и Покровскую общину. В результате обстрела был поврежден многоквартирный дом, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Кроме того, в Дубовиковской общине Синельниковского района пострадал частный дом. Там произошёл пожар.

Кроме того, из-за российских атак на энергосистему более 600 тысяч потребителей остались без электроэнергии в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах.

Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, однако их работу затрудняют постоянные российские обстрелы.

Хмельницкая область

Вечером 7 ноября российские войска атаковали Хмельницкий с помощью беспилотников. Около 21:32 местные жители услышали взрывы.

По информации главы Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина, российский беспилотник нанес удар по жилой застройке.

В результате удара были повреждены частные дома, а в многоэтажных зданиях выбило окна. Один человек получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась.

После атаки саперы ГСЧС обследовали прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Как добавили спасатели, в результате атаки российского БПЛА были повреждены жилые дома. В областном центре повреждены частные жилые дома, в многоэтажках выбиты окна.

Последствия удара РФ по Хмельницкому, 8 ноября

Напомним, что 7 ноября в ходе массированной атаки российские войска нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты применили 172 беспилотника и 36 баллистических ракет, все ракеты были направлены на столицу и Киевскую область.

Также "Фокус" сообщал, что в результате российского удара по Киеву 7 ноября был поврежден Северный мост, который в настоящее время полностью закрыт для движения транспорта в обоих направлениях. Специалисты должны обследовать сооружение и определить масштабы повреждений, поэтому водителям приходится искать альтернативные маршруты через Днепр.