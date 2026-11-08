У мережі повідомили про збиття українського дрона в Ємені: що відомо про дивний інцидент

В Ємені проурядові війська нібито збили український безпілотник "Шарк". Наразі невідомо, як дрон міг опинитися у воєнізованого угрупування хуситів.

У п'ятницю вдень, 6 листопада, проурядові сили Ємену збили дрон у районі Машхур, Аль-Сабіха, провінції Лахдж. Про це у соціальній мережі Х повідомив журналіст-фрілансер Алі Аль-Сакані з посиланням на місцеве джерело.

Також він опублікував фото, на якому показано безпілотний літальний апарат, що лежить на землі. Дрон, на якому помітні написи "danger", тобто "небезпека", нагадує розвідувальний комплекс "Шарк" українського виробництва.

Дрон, схожий на український безпілотник Фото: соцмережi

На іншому фото, яке марковане логотипом ЗС Ємену, показані рештки fpv-дрона з карбоновою рамою. У підпису до світлини наголошується, що за останні кілька діб війська збило 10 безпілотників, які належали хуситам.

Видео дня

fpv-дрон Фото: Соцмережi

Наразі невідомо, як українські дрони могли опинитися на території Ємену та кому вони могли належати. Офіційного підтвердження їхнього походження немає.

Своєю чергою військовий аналітик, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут висловив власну жартівливу версію появи дрона на Аравійському півострові.

Допис Чмута

На його думку, дрон могли або "загубити", або ж "запрацював експорт".

БПЛА Shark

БПЛА Shark Фото: з відкритих джерел

Розвідувальний безпілотний літальний апарат Shark (Акула) створений компанією Ukrspecsystems. БПЛА випускається у міні-версії, а також базовій та модернізованій.

Дрони сімейства Shark можуть летіти від 3,5 до 7 годин з максимальною швидкістю 130 км/год та здатні подолати відстань від 300 до 420 км. Коштують БПЛА у максимальній комплектації близько $325 тисяч.

Нагадаємо, голова Президентської ради Ємену Рашад аль-Алімі 4 жовтня оголосив про початок військової операції проти хуситів. Операція триватиме до відновлення державної влади на території всієї Єменської Республіки.

Також Фокус писав, що 22 жовтня єменські хусити вдарили по будівлі Міністерства оборони Саудівської Аравії в Ер-Ріяді.