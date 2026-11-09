Манекени у спорядженні біля доріг: окупанти РФ імітують мобільні вогневі групи ППО

Росіяни почали встановлювати біля доріг на окупованих територіях манекени, які імітують мобільні вогневі групи ППО. Кадри таких позицій опублікували українські OSINT-ери.

Згідно з інформацією порталу "Мілітарний", на фото й відео видно імпровізовані пости, де замість військових стоять манекени у військовому спорядженні. Навіщо це робиться, у джерелі прямо не сказано. Аналітики проєкту висловили припущення щодо мети.

"Ймовірно, це така боротьба з БПЛА зі штучним інтелектом, які самостійно виявляють цілі та автоматично заходять на них", — зазначають вони.

Чому мобільні групи РФ опинилися під ударом

Удари дронів по логістиці російських окупантів навколо Донецька Фото: АЗОВ/Telegram

"Мілітарний" нагадує, що навесні 2026 року Сили оборони почали частіше бити безпілотниками по російській логістиці в оперативному тилу. Зокрема, у квітні дрони корпусу "Азов" атакували вантажівки й паливозаправники довкола окупованого Донецька.

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За оцінкою видання, через це росіяни стали посилювати прикриття тилових колон. Однією з ланок такої оборони стали мобільні вогневі групи (МВГ), що входять до багаторівневої системи протидії українським дронам.

Проте самі МВГ теж стали мішенню. За даними "Мілітарного", у травні оператори безпілотників ГУР уразили такі групи разом із вантажівками та паливозаправниками на маршрутах між Донецьком і Кримом.

Нагадаємо, українські розробники створили нову малогабаритну ракету під назвою "Ніка", що має збивати російські реактивні дрони.

Також повідомлялося про те, як росіяни модифікували реактивні дрони для завдання максимальної шкоди.