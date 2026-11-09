Манекены в боевой экипировке у дорог: оккупанты РФ имитируют мобильные огневые группы ПВО

Россияне начали устанавливать у дорог на оккупированных территориях манекены, имитирующие мобильные огневые группы ПВО. Снимки таких позиций опубликовали украинские специалисты по OSINT.

Согласно информации портала "Милитарный", на фото и видео видны импровизированные посты, где вместо военных стоят манекены в военной экипировке. Зачем это делается, в источнике прямо не указано. Аналитики проекта высказали предположения относительно цели.

"Вероятно, речь идет о борьбе с БПЛА, оснащенными искусственным интеллектом, которые самостоятельно обнаруживают цели и автоматически наводятся на них", — отмечают они.

Почему мобильные группы РФ оказались под ударом

Удары дронов по логистике российских оккупантов в окрестностях Донецка Фото: АЗОВ/Telegram

"Милитарный" напоминает, что весной 2026 года Силы обороны стали чаще наносить удары беспилотниками по российской логистике в оперативном тылу. В частности, в апреле дроны корпуса "Азов" атаковали грузовики и топливозаправщики в окрестностях оккупированного Донецка.

Видео дня

По оценке издания, из-за этого россияне стали усиливать прикрытие тыловых колонн. Одним из звеньев такой обороны стали мобильные огневые группы (МОГ), входящие в многоуровневую систему противодействия украинским дронам.

Однако сами МВГ тоже стали мишенью. По данным "Милитарного", в мае операторы беспилотников ГУР нанесли удар по таким группам, а также по грузовикам и топливозаправщикам на маршрутах между Донецком и Крымом.

Напомним, что украинские разработчики создали новую малогабаритную ракету под названием "Ника", предназначенную для сбивания российских реактивных дронов.

Также сообщалось о том, как россияне модифицировали реактивные дроны для нанесения максимального ущерба.