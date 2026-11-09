У Путіна відреагували на заяву Трампа про "іншу Україну": що заявили у Кремлі

У Кремлі прокоментували заяву президента США Дональда Трампа про те, що після завершення війни Україна може отримати "трохи іншу форму". Прессекретар диктатора РФ Путіна Дмитро Пєсков погодився зі словами американського президента.

Речник Кремля заявив, що з географічної точки зору Україна вже є "іншою країною", натякаючи на окуповані Росією українські території. Таким чином "голос Путіна" відповів на запитання про те, що може мати на увазі Трамп, повідомляє ТАСС.

"Що стосується території України, то з географічної точки зору це вже інша країна. Реалії на землі очевидні, навряд чи хтось може їх заперечувати", — сказав Пєсков.

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Що перед цим заявив Дональд Трамп

Напередодні Дональд Трамп дав інтерв'ю американській програмі 60 Minutes на телеканалі CBS. Під час розмови журналіст запитав його, чи очікує він, що після завершення війни Україна залишиться вільною та незалежною державою.

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Американський президент відповів ствердно, однак додав, що країна, ймовірно, матиме іншу форму.

"Я думаю, ми це зробимо, і я думаю, що це станеться, і вони зрештою отримають Україну трохи іншої форми", — сказав Трамп.

Він не уточнив, які саме зміни має на увазі.

Нагадаємо, зустріч представників України, США та РФ запланована на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Сполучені Штати виступатимуть посередником у переговорах. Очікується, що результати цих консультацій можуть визначити подальший перебіг дипломатичного процесу.

Також Фокус повідомляв, хто увійшов до української переговорної команди та які завдання стоятимуть перед нею під час зустрічі в ОАЕ.