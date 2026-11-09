У Путина отреагировали на заявление Трампа о "другой Украине": что заявили в Кремле
В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о том, что после окончания войны Украина может приобрести "несколько иную форму". Пресс-секретарь диктатора РФ Путина Дмитрий Песков согласился со словами американского президента.
Пресс-секретарь Кремля заявил, что с географической точки зрения Украина уже является "другой страной", намекая на оккупированные Россией украинские территории. Таким образом, "голос Путина" ответил на вопрос о том, что мог иметь в виду Трамп, сообщает ТАСС.
"Что касается территории Украины, то с географической точки зрения это уже другая страна. Реалии на местах очевидны, вряд ли кто-то может их отрицать", — сказал Песков.
Какой результат вы ожидаете от встречи в Абу-Даби?
Что перед этим заявил Дональд Трамп
Накануне Дональд Трамп дал интервью американской программе "60 Minutes" на телеканале CBS. В ходе беседы журналист спросил его, ожидает ли он, что после окончания войны Украина останется свободным и независимым государством.
Американский президент ответил утвердительно, однако добавил, что страна, вероятно, будет иметь иную форму.
"Я думаю, мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и они в конечном итоге получат Украину в несколько ином виде", — сказал Трамп.
Он не уточнил, какие именно изменения он имеет в виду.
Напомним, встреча представителей Украины, США и РФ запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби. Соединённые Штаты выступят посредником в переговорах. Ожидается, что результаты этих консультаций могут определить дальнейшее развитие дипломатического процесса.
Кроме того, Фокус сообщал, кто вошел в состав украинской переговорной делегации и какие задачи будут стоять перед ней во время встречи в ОАЭ.