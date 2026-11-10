Пентагон дав Україні надію на нову зброю: що відомо про $400 млн від США

Україна нарешті отримала позитивний сигнал від Пентагону щодо $400 млн на зброю, але тепер головне питання — коли ці гроші перетворяться на ракети для Patriot, яких так бракує українському небу.

Україна найближчим часом може отримати додаткове американське озброєння на 400 млн доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Ці кошти передбачені на поточний фінансовий рік. Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік. Його слова 10 листопада передало агентство "Укрінформ".

За словами дипломата, українська сторона отримала позитивну відповідь від американського оборонного відомства щодо фінансування, яке було передбачене на поточний фінансовий рік. Тепер Київ чекає на детальнішу інформацію про те, які саме замовлення та поставки будуть профінансовані.

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"Сьогодні ми отримали позитивну звістку від Пентагону щодо 400 млн доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), які були передбачені на цей фінансовий рік. Ми зараз чекаємо більш детальної інформації від Пентагону, але позитивна новина полягає в тому, що, сподіваюся, найближчим часом ми зможемо побачити додаткові постачання для Сил оборони України", — сказав дипломат.

Денис Сєнік уточнив, що американська сторона підтвердила можливість побачити конкретні поставки вже невдовзі. Втім, конкретний перелік озброєння та графік постачання ще не оприлюднені.

За словами дипломата, для української армії принципове значення матимуть не лише виділені кошти, а й те, наскільки швидко вони перетворяться на необхідні боєприпаси, ракети для ППО та обладнання для бойової авіації.

Що відомо про $400 млн військової допомоги США

Йдеться про кошти, передбачені в американському оборонному бюджеті на 2026 фінансовий рік у межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) — Ініціативи сприяння безпеці України. Ця програма передбачає фінансування закупівлі та виробництва американськими оборонними компаніями озброєння, військової техніки й обладнання відповідно до потреб української армії.

Раніше ситуація з цими грошима вже викликала запитання в Києва. Так, на початку листопада Денис Сєнік повідомляв, що Україна ще не має достатньої інформації про те, які саме контракти укладені за цією програмою та на які потреби спрямують кошти.

"У нас немає підтвердження від американської сторони та від НАТО — зокрема, від NSATU у Вісбадені — щодо того, де знаходяться кошти, які контракти вже підписані або будуть підписані і на що саме ці кошти будуть спрямовані. Тобто, по суті, немає жодної інформації про те, що відбувається", — говорив дипломат 6 листопада.

Тепер, за його словами, Пентагон підтвердив майбутні додаткові поставки, хоча конкретний перелік озброєння ще не оприлюднений. Це означає, що питання отримання озброєння на передбачені 400 млн доларів зрушило з місця.

Яку зброю Україна хоче отримати від США насамперед

Одним із головних пріоритетів для Києва залишається прискорення постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Саме вони потрібні Україні для перехоплення балістичних ракет, якими Росія атакує українські міста та інфраструктуру.

Сєнік визнав, що фактичні обсяги постачання ракет для Patriot поки не відповідають потребам України. Американська сторона пояснює затримки дефіцитом боєприпасів, які необхідні як самим США, так і їхнім союзникам.

"Пентагон посилається, як і раніше, на брак ракет як для самих США, так і для інших союзників. Вони чудово розуміють пріоритети української сторони, і ми продовжуємо наголошувати на цьому", – розповів дипломат.

Він також звернув увагу на те, що питання передачі перехоплювачів порушують американські конгресмени та сенатори від обох партій. Україна планує продовжити обговорення цієї теми з Державним департаментом США.

Сєнік наголосив, що Київ очікує конкретних рішень, оскільки фінансування для закупівель уже передбачене.

"Коли вже є наявні ресурси, фінансування, виникає логічне запитання: чому ми так довго чекаємо на те, щоб отримати ці перехоплювачі", — сказав він.

Окрім ракет для Patriot, Україна розраховує на постачання інших видів американського озброєння та обладнання. Серед критично важливих потреб Сєнік назвав:

ракети для винищувачів F-16;

обслуговування американських літаків та запасні частини до них;

ракети для зенітних ракетних комплексів NASAMS;

боєприпаси для систем протиповітряної оборони Hawk.

За словами дипломата, швидкість і черговість передачі американського озброєння залежать від рішень адміністрації США. Це стосується як постачань за програмою PURL, так і двосторонніх контрактів, укладених у межах USAI.

Київ також розраховує на нові пакети військової підтримки через PURL. Ця програма дає змогу країнам-партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння для України.

Коли відбудеться наступна зустріч у форматі "Рамштайн"

Ще одним важливим напрямком роботи української дипломатії залишається координація військової допомоги із союзниками. Україна вже готується до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке заплановане на 17 листопада 2026 року.

Сєнік повідомив, що українська сторона активно працює над підготовкою до зустрічі через посольство у США та Міністерство оборони.

Він також зазначив, що американські конгресмени й сенатори від обох партій продовжують цікавитися військовими потребами України та працюють над законодавчими ініціативами й документами на її підтримку.

Нагадаємо, що європейські союзники не можуть повністю компенсувати нестачу американського озброєння після зміни політики Вашингтона. За даними швейцарських аналітиків, обсяги європейської підтримки за останні місяці суттєво знизилися, а найгостріше відчувається дефіцит систем ППО, артилерійських боєприпасів і реактивних систем залпового вогню.

Також Фокус писав, що Трамп вимагає у Німеччини ракети TAURUS для України.